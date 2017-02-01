ПОЛУЧИТСЯ ЛИ У ВЕНЫ СБЛИЗИТЬ ТИРАСПОЛЬ И КИШИНЁВ?

В субботу Приднестровье с официальным визитом посетил Действующий председатель ОБСЕ – Федеральный министр иностранных, европейских и интеграционных дел Австрии Себастьян Курц. Накануне он провёл ряд встреч в Кишинёве с молдавским руководством.

Один из трёх приоритетов

Во время встречи в приднестровской столице с Президентом ПМР Вадимом Красносельским, Председателем Верховного Совета Александром Щербой и министром иностранных дел Виталием Игнатьевым Себастьян Курц заявил, что это его первый визит в ранге Действующего председателя ОБСЕ, заметив при этом, что начал он объезд территории ответственности ОБСЕ с Приднестровья и Молдовы потому, что

австрийское председательство разрешению молдо-приднестровского конфликта придаёт особое значение. При этом дипломат акцентировал пристальное внимание на том, что самой важной задачей сегодня является улучшение качества жизни людей и в Приднестровье, и в Молдове. Эта позиция полностью соответствует тем инициативам, которые вносила и вносит приднестровская сторона в рамках переговоров с Кишинёвом на различных уровнях. Все они как раз и касаются взаимного снятия разного рода препонов для нормальной жизни людей. Молдавское же руководство в очередной раз попробовало внести в повестку встреч с западным дипломатом вопросы, связанные с будущим политическим статусом Приднестровья. Но об этом чуть позже.

Вообще, по словам Себастьяна Курца, урегулирование конфликтов для ОБСЕ в настоящее время является одной из трёх основных задач. «Первый приоритет – борьба с терроризмом и агрессией, второй – построение доверия, так как после кризиса на Украине на нашем континенте стала заметна тенденция «думать блоково», сопоставлять Восток с Западом, Европейский союз и США – с Россией. Третий приоритет, возможно, самый важный, – рассеять те конфликты, которые имеют место в странах ОБСЕ», – сказал по этому поводу Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Люди не должны быть заложниками неправильных политических решений

В свою очередь Вадим Красносельский в своём приветственном слове также отметил стремление австрийской дипломатии нормализовать отношения Кишинёва и Тирасполя, в которых накопилось достаточно много проблемных вопросов. «Часть из них уже обсуждалась в формате «5+2», и я думаю, что благодаря Вашему участию многое получит реализацию. Приднестровье – миролюбивое государство. Мы хотим жить в мире с нашими соседями – Молдовой и Украиной. Нам следует предпринимать такие шаги, чтобы народ, проживающий в Приднестровье и Молдове, жил комфортно и не был заложником неправильных решений политического характера, принимаемых государственными деятелями».

Кстати, о заложничестве. Кишинёв также признал приоритетность решения вопросов социально-экономического характера во взаимоотношениях между Приднестровьем и Молдовой. Так во время совместного с Себастьяном Курцем брифинге в Кишинёве молдавский премьер-министр Павел Филип заметил: «В качестве приоритетной задачи остаются проблемы граждан обоих берегов реки, поэтому должны быть рассмотрены такие вопросы, как обеспечение прав детей на учебу, на языке, на котором они хотят обучаться, апостиль дипломов, выданных в регионе (апостиль – специальный штамп на документах об образовании, необходимый для их признания за рубежом. – Прим.), внедрение автомобилей с приднестровскими номерами в международную систему, обеспечение телефонной связи, доступ фермеров из Дубоссарского района к принадлежащим им землям, а также свободное передвижение». Как видите, премьер Молдовы перечислил практически все проблемные вопросы во взаимоотношениях между Приднестровьем и Молдовой. Отрадно, что Павел Филип не забыл и те из них, которые действительно актуальны для Приднестровья. Что же касается функционирования на территории ПМР относящихся к системе образования Молдовы школ и «доступа к принадлежащим» молдавским фермерам землям, то, если хорошо разобраться, никакие препятствия приднестровской стороной и в первом, и во втором случае не чинятся. Как раз Кишинёв в данных вопросах проявляет упорство. Хочет того или нет молдавское руководство, но Приднестровская Молдавская Республика и Республика Молдова – два разных государства. Следовательно, школы, о которых говорит молдавский премьер, должны соответствовать требованиям организации учебного процесса, установленным в ПМР. Фермеры же из находящихся под временной юрисдикцией Кишинёва сёл должны подавать информацию о себе как землепользователи в приднестровские местные органы власти. Это не какие-то новации Приднестровья, а нормальная мировая практика. Кстати, часть из политически мотивированных уголовных дел, возбуждённых в Молдове, как раз касаются приднестровских чиновников, так или иначе обеспечивавших нормальный процесс землепользования в Дубоссарском районе.

Очередная попытка раскупорить «третью корзину»

На том же совместном с Себастьяном Курцем брифинге Павел Филип заявил: «Пришло время обсудить особый статус региона (Приднестровья. – Прим.), который будет жизнеспособным и не повлияет на функциональность государства. Мы считаем, что федерализация не является хорошим решением, поэтому в этом году хотим обсудить в рамках переговорного процесса разработку юридического статуса специально для Приднестровского региона в составе Молдовы. Вместе с тем, настало время начать дискуссии по политическим вопросам из «корзины №3» (переговоры в формате «5+2» по молдо-приднестровскому урегулированию основываются на трёх «корзинах» вопросов, первая из которых включает решение социально-экономических проблем, вторая – правовых, а третья – политических. – Прим.) на повестке дня переговоров в формате «5 + 2». Их конечная цель – решение приднестровской проблемы и воссоединение двух берегов Днестра». Примечательно, что позже о том, что статусные вопросы молдавская сторона попыталась обсуждать на встречах с Действующим председателем ОБСЕ на своей страничке в «Фэйсбуке», написал и президент Молдовы Игорь Додон. Судя по его посту, он даже передал Себастьяну Курцу какие-то свои предложения на сей счёт.

Приднестровская сторона уже неоднократно заявляла, что статусные вопросы обсуждать не намерена. Уже были прецеденты, когда делегация Приднестровья на встречах в формате «5+2» покидала зал заседаний при попытках внесения в повестку дня вопросов из «третьей корзины». В интервью журналистам по окончании встречи с Себастьяном Курцем Вадим Красносельский заявил, что вопросы будущего статуса Приднестровья не обсуждались, добавив: «Я уже неоднократно говорил и еще раз подчеркну, что наша независимость – это гарантия нашей безопасности. Политические вопросы неуместны на сегодняшний день, у нас есть масса проблем, которые требуют первоочередного решения. Народ высказался еще в 2006 году на референдуме за независимость Приднестровья с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь».

Не формат

Кроме вопросов из «корзины № 3» молдавская сторона на встречах с Действующим председателем ОБСЕ решила пообсуждать и тематику, которая вообще выходит за рамки переговорного процесса в формате «5+2». «Мы обеспокоены военной деятельностью, осуществляемой Оперативной группой российских войск, размещенных незаконно в регионе, и надеемся, что миссия ОБСЕ в Молдове займет соответствующую позицию по отношению к этому вопросу», – заявил всё тот же Павел Филип. Попытки вовлечь участников формата «5+2» в обсуждение миротворческой тематики молдавской стороной предпринимались и ранее. Реакция представителей Приднестровья была такой же, как и в случае со статусными вопросами. Для этого есть другие, как любят выражаться дипломаты, «переговорные площадки». Да и вводились Совместные миротворческие силы в зону молдо-приднестровского конфликта не решением, родившимся на встречах в формате «5+2», а в соответствии с соглашением президентов России и Молдовы, подписанным в Москве в июле 1992 года в присутствии главы нашего государства. В марте 2009 года президенты России, Приднестровья и Молдовы сделали совместное заявление, согласно которому Совместные миротворческие силы останутся на берегах Днестра до окончательного разрешения молдо-приднестровского конфликта. Как вы понимаете, до этого ещё очень далеко.

На принципах равноправия и добрососедства

Комментируя в интервью журналистам итоги визита в Приднестровье Действующего председателя ОБСЕ, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев подчеркнул: «Практически каждое действующее председательство определяет для себя перечень приоритетов, в числе которых традиционно находится молдо-приднестровское урегулирование. Мы не обсуждаем проблемы «с чистого листа» в каждом новом году, переговорный процесс имеет свою историю, определенные вехи и этапы, целый комплекс наработок, поэтому действующему председательству достаточно легко продолжать работу в рамках направлений, которые были выработаны его предшественниками. У нас нет никаких сомнений в том, что коллеги в ОБСЕ обладают всей необходимой полнотой информации о ситуации в диалоге Приднестровья и Молдовы». При этом глава внешнеполитического ведомства добавил: «Решить весь комплекс острых проблем в отношениях сторон скоропалительными, непродуманными действиями нельзя, а это означает, что нужно серьезно готовиться, учитывать прежние наработки, делать выводы из итогов предшествующих председательств в ОБСЕ и двигаться вперед».

Говоря же о позиции Приднестровья в переговорном процессе, Виталий Игнатьев заметил: «Мы не делим задачи на «максимум» и «минимум», наша главная задача отражена в Концепции внешней политики и Конституции, это обеспечение политико-дипломатическими методами прав наших граждан, интересов государства. Безусловно, главная цель – это урегулирование молдо-приднестровских отношений на основе равноправия и добрососедства».

Александр Никитин.