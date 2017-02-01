Семь месяцев – срок немалый, но позади остались три с половиной года

В пятницу Приднестровье в очередной раз посетил глава делегации Европейского союза в Молдове Пиркка Тапиола. Во время его визита состоялась встреча с Президентом Вадимом Красносельским.

Напомним, что ЕС вместе с США являются наблюдателями в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию в формате «5+2», куда также входят Приднестровье, Молдова (стороны переговоров), Россия, ОБСЕ и Украина (посредники).

В начале встречи с Пирккой Тапиолой глава государства отметил: «Мы позитивно оцениваем ваши действия по урегулированию проблем, возникающих между Приднестровьем и Молдовой. Готовы работать, продолжать диалог, укреплять и расширять контакты для дальнейшего сотрудничества. Есть много вопросов, от решения которых зависит жизнь людей – приднестровцев и жителей Молдовы».

В свою очередь, руководитель делегации ЕС поблагодарил приднестровскую сторону за организацию встречи, отметив, что это очень важно для дальнейшего сотрудничества. «Я проработал в должности главы делегации Европейского союза в Молдове почти три с половиной года. До окончания действия моего мандата осталось около семи месяцев. Рассчитываю, что в этот период мы продолжим активно работать», – подчеркнул он, выразив уверенность, что «семь месяцев – это немалый срок для принятия важных решений».

Пиркка Тапиола не обошёл вниманием состоявшуюся 4 января в Бендерах первую за восемь лет встречу приднестровского и молдавского президентов, подчеркнув значимость этого события.

Кирилл Нефедов.