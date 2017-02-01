ДОЛЖЕН СУЩЕСТВОВАТЬ ЗДРАВЫЙ ПРИНЦИП СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ

Верховный суд ПМР подвел итоги работы в 2016 году. В пленуме высшего судебного органа республики приняли участие глава государства Вадим Красносельский.

Как отметила в своем докладе заместитель председателя Верховного суда ПМР Наталья Власенко, в 2016 году коллегия по уголовным делам работала в условиях нехватки судей. С учетом отдельных факторов, неукомплектованность этого органа достигает 37%. Такая же тенденция, хотя и в меньших масштабах, отмечается в коллегии по административным делам Верховного суда, а также в городских и районных судах.

Несмотря на ощутимую нагрузку на судей, сроки рассмотрения дел сведены к минимуму. Если по отдельным делам время рассмотрения затягивается, то происходит это по объективным причинам, отметил председатель Верховного суда Владимир Рымарь.

«Проблему неукомплектованности надо решать. И она решаема. Жду от вас предложений по комплектации конкретных судов», – отметил Вадим Красносельский. Президент акцентировал внимание на том, что за каждым делом стоит судьба человека, его права и свободы. «Ко всем делам надо относиться с той позиции, что мы, рассматривая и принимая решение по гражданским, административным или уголовным материалам, решаем судьбы людей. Это очень важно», – подчеркнул глава государства.

Вадим Красносельский выразил настороженность по поводу увеличения числа оправдательных приговоров. «Прошу постоянно информировать меня как Президента, гаранта Конституции, о вступивших в силу оправдательных приговорах», – сказал глава республики. Вадим Красносельский подчеркнул, что необходимо совершенствовать правоприменительную практику по расследованию уголовных дел, особенно в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков.

Возвращение функции государственного обвинения органам прокуратуры – еще один вопрос, на котором остановил внимание Вадим Красносельский. В 2012 году она перешла к Следственному комитету ПМР. «Убежден, что сочетание функций дало негативный результат. Практика это подтвердила», – сказал Президент ПМР. Он добавил, что «должен существовать здравый принцип сдержек и противовесов».

В своем выступлении Вадим Красносельский особо подчеркнул, что Президент не будет вмешиваться в работу прокуратуры и судов. «Карманность» судов и прокуратуры недопустима. Мы должны держать планку открытого и прозрачного государства, где работают правовые механизмы, а коррупция не допускается как таковая», – сказал глава республики.

Вадим Красносельский поблагодарил судей Верховного суда за большой объем работы, проделанной в 2016 году. Он выразил надежду, что совместная работа судов, прокуратуры и правоохранительных органов республики будет максимально эффективной.