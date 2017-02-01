ПЕРВЫЙ ШАГ К РЕШЕНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

И.о. руководителя Аппарата Правительства – заместителя Председателя Правительства Алексей Цуркан провел встречу с представителями государственной службы связи.

Главная тема – введение межведомственного электронного документооборота в органах государственной власти.

Начальник государственной службы связи Роман Кураш напомнил о проделанной работе по внедрению электронного документооборота. Так, был разработан и введен в действие пилотный проект, в котором задействовали Администрацию Президента, Аппарат Правительства, министерство юстиции, министерство экономического развития и государственную службу связи.

«Запущен пилотный проект, установлено оборудование, проведена настройка сетей, тестовый обмен электронными документами. За это время обучены специалисты, сотрудники канцелярии. В ходе этого пилотного проекта были замечания, успели отработать основные вопросы», – проинформировал Роман Кураш. При этом, для обеспечения безопасности тестовый режим проекта предполагает параллельное ведение бумажного документооборота.

В конечном итоге планируется, что данный документооборот будет осуществляться между всеми органами исполнительной власти. Как отметили на встрече, констатирует правительственная пресс-служба, для того чтобы осуществлять полноценный обмен между ведомствами электронными документами, необходимо, чтобы каждый орган исполнительной власти имел свою собственную систему документооборота.

«Это не аналог пересылки текстовых сообщений по электронной почте, где они полностью не защищены от взлома. То есть данные идут в расшифрованном виде по отдельным, выделенным каналам связи, не через Интернет», – подчеркнул начальник госслужбы связи.

Отметим, что предлагаемая система документооборота разработана по аналогии с Российской Федерацией.

«Электронный обмен между ведомствами – это только первый шаг к тому, что мы обозначили. На самом деле это решение глобальных социальных и экономических вопросов», – сказал руководитель ведомства.

В свою очередь, Алексей Цуркан подчеркнул, что данную инициативу в Правительстве будут держать на особом контроле, чтобы в конечном итоге проект заработал. Он нацелил сотрудников госслужбы на плодотворную деятельность.

«Я думаю, что эффект будет положительный. И люди, когда увидят его, оценят нашу работу. Это будет то, ради чего мы работаем», – резюмировал Роман Кураш.