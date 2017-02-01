УСЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ

Церемонию представления вновь назначенного главы госадминистрации г. Днестровска Сергея КАРЮКА открыл глава государственной администрации г. Тирасполя Олег Довгопол.

Олег Анатольевич высказался о сравнительно благополучной ситуации в сфере городского хозяйства и здравоохранения Днестровска, сделав акцент на обособленном и самодостаточном бюджете города, а также его надежном источнике в лице ЗАО «Молдавская ГРЭС». «У Днестровска есть все реальные шансы для достойного развития», – заключил глава Тирасполя.

Как грамотного, образованного, компетентного специалиста, завоевавшего большой кредит доверия земляков, охарактеризовал нового главу госадминистрации депутат Верховного Совета ПМР Виктор Гузун. Он призвал все организации и службы города к слаженной и плодотворной совместной работе.

…С момента вступления в должность границы рабочего дня у главы администрации Днестровска безнадежно стерлись. Однако в своём плотном графике он нашел время, чтобы озвучить горожанам наиболее главные намерения в предстоящей деятельности.

– Сергей Леонидович, каковы Ваши главные приоритеты в деятельности главы госадминистрации Днестровска на ближайшее время?

– В первую очередь, я хочу несколько изменить схему работы государственной администрации. Будучи депутатом, мне пришлось заниматься и многими хозяйственными вопросами. Возникали моменты, когда, отстаивая интересы жителей, образно выражаясь, оказывался с руководством города по разные стороны баррикады. Необходимо устранить все препятствия, чтобы достичь общей цели – сделать наш город по-настоящему комфортным для проживания всех жителей. Для этого мы планируем создать общественный совет, который вместе с представителями администрации будет рассматривать и принимать активное участие в решении наиболее актуальных вопросов жизнедеятельности города. Если проблема будет касаться какого-то отдельного дома, то к её решению обязательно привлекать и жителей. Опыт депутатской работы подсказывает мне, что многие работы, например, по благоустройству, можно произвести с минимальными затратами, привлекая к участию самих горожан. У Днестровска сегодня достаточно сложное финансовое положение, поэтому необходимо всем миром искать оптимальные, малозатратные пути решения назревших проблем. И здесь важно для руководителя – суметь услышать людей.

– У главы города, как Вы уже убедились за этот короткий период, проблем накопилось хоть отбавляй, но среди их множества какая, на Ваш взгляд, вышла на первый план?

– Может быть, для многих, наверное, срок в две недели покажется просто мизерным. Однако для меня как коренного днестровца, да и ещё недавнего депутата Тираспольского горсовета от Днестровска, времени вполне достаточно, чтобы сориентироваться и определить приоритеты деятельности. Прежде всего, нашему городу необходим генеральный план. Как ни странно это звучит, но у нас до сих пор нет границ города, и этот факт вызывает большие проблемы в решении множества насущных вопросов. Мы до сих пор не знаем, какая часть земли города принадлежит Днестровску, а какая часть относится к Слободзейскому району. Ситуации порой возникают казусные: к примеру, когда разрешение на отведение земли под строительство гаража на территории Днестровска даёт администрация Незавертайловки. Ещё один, наиболее веский пример: до сих пор ЗАО «Молдавская ГРЭС» по своему юридическому адресу находится в Днестровске, но её земельные угодья принадлежат Слободзейскому району. Всё нужно направить в правовое русло и оформить правоустанавливающие документы.

– Каким бы ни был трудолюбивым и любящим свой город глава администрации, всё же без надежной и профессиональной команды управленцев осилить эту ношу почти невозможно. Такие люди есть рядом с Вами?

– Команда пока находится в стадии формирования. Процесс этот не столь скорый, как хотелось бы. Да и зачем устраивать кадровую чехарду, как это было ещё недавно в масштабах республики? Поспешать в этом деле, я думаю, стоит медленно. Поэтому всю инициативу пока беру на себя. Рядом ощущаю плечо группы единомышленников, прежде всего, в лице депутатов Верховного Совета, Тираспольского горсовета и просто рядовых горожан. Огромную поддержку в эти дни оказывают общественные организации города и сами жители. Честно признаться, даже не ожидал такой активной помощи. Надеюсь, это надолго. А чтобы действительно сбылись все наши проекты и планы, надо и далее опираться на активность земляков, на взаимопонимание руководства нашего градообразующего предприятия – ЗАО «Молдавская ГРЭС». Кстати, с энергетиками у нас установлен по всем деловым вопросам прочный контакт, и этот факт вселяет в нас ещё большую уверенность в успешном решении многих городских проблем. Кредит доверия мной получен большой. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы оправдать оказанное мне доверие в реализации народной программы Президента Вадима Николаевича Красносельского, в составлении которой принимали участие и днестровцы.

– Спасибо, Сергей Леонидович, за интервью. Надеемся, что впереди у нас будет ещё немало поводов для встреч. Удачи Вам, терпения и здоровья на нелегкой стезе руководителя города.

Галина Кузнецова.

г. Днестровск.