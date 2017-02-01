ДОМ ОКНАМИ В ДЕТСТВО

Дубоссарский ДДЮТ отметил 65-летие.

Сегодня здесь занимается порядка 800 воспитанников, в том числе и дети с ограниченными возможностями. Их обучают 32 педагога.

ДДЮТ – инициатор проведения ряда творческих фестивалей, среди которых «Острова Терпсихоры», «Тропинками мелодий», «День ремесел». Коллектив Дворца проводит также ежегодные благотворительные акции по оказанию помощи детям-инвалидам.

В честь юбилея в ДДЮТ прошел праздничный концерт. Глава госадминистрации Руслан Чабан отметил, что «педагоги Дворца детско-юношеского творчества помогают реализовать творческий потенциал детей. В ДДЮТ создана особая атмосфера, где каждый ребенок может найти применение своим способностям, почувствовать себя талантливым и востребованным. За 65 лет выросло не одно поколение талантливых ребят. Здесь они учились петь, танцевать, заниматься рукоделием и многому другому, к чему у них лежала душа и чему их учили опытные наставники. Воспитанники Дворца уверенно заявляют о себе и на международной арене, отстаивая честь района, города и республики. ДДЮТ по праву считается культурным центром Дубоссар. Здесь проводятся значимые мероприятия самого высокого уровня», – подчеркнул Руслан Чабан, поблагодарив коллектив ДДЮТ за труд, энтузиазм, желание дарить свое сердце детям и служить избранному делу.

Председатель Совета народных депутатов Дубоссарского района и г. Дубоссары Анатолий Сытник в своем поздравлении, в частности, отметил, что здание ДДЮТ было возведено благодаря Дубоссарской ГЭС. «ГЭС всегда принимала участие в жизни наших детей», – подчеркнул Анатолий Сытник, отметив, что труд педагогов в деле воспитания молодого поколения неоценим.

Коллектив ДДЮТ поздравила с юбилеем Дворца заместитель Председателя Верховного Совета ПМР, председатель партии «Обновление» Галина Антюфеева: «65 лет назад ДДЮТ, раньше он назывался Дом пионеров, распахнул свои двери для сотен дубоссарских ребят и стал для них вторым домом. Дворец объединяет таланты, собирает под своей крышей творческих людей. Мы не раз убеждались, какие талантливые дети в Дубоссарах!».

Галина Антюфеева передала директору ДДЮТ Оксане Войцеховской приветственный адрес, который направил Председатель Верховного Совета ПМР Александр Щерба.

Ряд сотрудников ДДЮТ был награжден грамотами Федерации профсоюзов Приднестровья и РК профсоюзов работников народного образования и науки.

В ходе состоявшегося мероприятия творческие коллективы ДДЮТ представили праздничную программу.

Инна Влада.