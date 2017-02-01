Согласно Указу Президента от 1 февраля 2017 года № 71 «О некоторых вопросах перераспределения функций исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики», из ведения министерства промышленности и регионального развития в МВД были переданы полномочия по организации, осуществлению и проведению государственного технического осмотра.

В министерстве внутренних дел обращают внимание владельцев транспортных средств на то, что процедура прохождения техосмотра сохранится в неизменном виде по принципу «одного окна». Возврата к существовавшей до 2014 года практике, когда необходимо было получать справку в госавтоинспекции, проверять огнетушитель в пожарных подразделениях, предоставлять медицинскую справку, не будет! Станции технического обслуживания работают по прежней системе: автовладелец прибывает на СТО, подает необходимые документы, уплачивает пошлину оператору и в случае положительного результата диагностирования транспортного средства получает заветный талон о прохождении техосмотра. Срок его действия также остается прежним: для большинства автовладельцев – 1 год, для лиц, занимающихся систематической перевозкой пассажиров и багажа, – 6 месяцев. Исключением являются транспортные средства, с момента выпуска которых прошло более 40 лет (ретро-автомобили или ретро-мотоциклы). Для такого транспорта техосмотр и сверка идентификационных номеров узлов и агрегатов с записями, указанными в регистрационных документах, отныне будет производиться один раз в два года.

Основная цель передачи в МВД полномочий, обозначенных в Указе Президента №71, – это усиление контроля над проведением государственного технического осмотра транспортных средств, следовательно, обеспечение безопасности дорожного движения на территории республики. На сегодняшний день в Приднестровье действуют 23 станции технического обслуживания, допущенные к проведению техосмотра. Теперь специалисты МВД будут следить за выполнением данными СТО всех требований закона в этой сфере деятельности (в части аккредитации, подготовки специалистов, наличия необходимого оборудования для проведения диагностирования).

Надо отметить, что для большинства автовладельцев стоимость процедуры прохождения техосмотра останется неизмененной. Исключение составят транспортные средства, занимающиеся перевозкой пассажиров (речь идет о маршрутках, автобусах, такси), а также специализированные автомобили для перевозки опасных грузов, которые обязаны проходить техосмотр два раза в год. Для такой категории транспорта на станциях технического обслуживания ГУП «Специальная техника и снаряжение» МВД ПМР предусмотрено снижение оплаты на 50% на втором этапе диагностирования.

В соответствии с Указом Президента министерству внутренних дел ко всему будет передана Единая автоматизированная информационная система технического осмотра, предназначенная для организации приема, обработки, передачи, хранения и использования сведений о результатах проведения технического осмотра. Передача базы данных никоим образом не создаст каких-либо неудобств, административных барьеров для автовладельцев.

График работы станций технического обслуживания останется прежним. С адресами нахождения СТО, как и раньше, можно ознакомиться на официальном сайте ГУП «Техническое освидетельствование».

Олег Федоров.