В Правительстве по инициативе союза промышленников, аграриев и предпринимателей состоялась рабочая встреча, посвященная сложной ситуации на заводе «Литмаш».

Напомним: в конце 2016 года по итогам полуторагодовых переговоров с собственником завода подписано соглашение об оказании государственной поддержки. Основным обязательством со стороны завода было погашение долгов по заработным платам перед работниками. В свою очередь, государство приняло на себя обязательство предоставить рассрочку по налогам и энергоносителям, а банки – по кредитам.

В рамках повестки встречи обсудили некоторые положения договора и условия их исполнения, которые не были реализованы в полном объеме.

Генеральный директор ОАО «Литмаш» Руслан Португалов рассказал, что завод получил несколько заявок на производство машин в 2017 году. Однако, ввиду невыполнения ряда важных пунктов соглашения, кампания по восстановлению предприятия может оказаться под угрозой срыва.

«Мы производим пока мелкие партии запчастей для горно-шахтной техники, эскалаторов, которые удается реализовать на Украине. Это делается и для того, чтоб не растерять трудовой коллектив», – сообщил Руслан Португалов.

По его словам, сегодня на предприятии работает 180 человек. Три года «Литмаш» работал в трехдневном режиме, но когда появились заказы, рабочие перешли на пятидневку.

Как отметил исполнительный директор СПАПП Владимир Беркович, государство заинтересовано в сохранении в республике такого уникального производства.

«Мы пришли сюда и хотим, чтобы завод и коллектив были сохранены, и в дальнейшем была разработана программа по увеличению рабочих мест, повышению производства и т.д.», – сказал Владимир Беркович.

По итогам диалога принято решение провести рабочее совещание, на котором будут заслушаны производственная программа предприятия и прогноз результатов деятельности в 2017 году. В свою очередь, Правительство совместно с министерством экономического развития представят комплекс предложений по поддержанию стабильной работы на заводуе и перечень требований к исполнению собственником обязательств.