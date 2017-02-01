Вадим Красносельский встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Республике Молдова Ульрике Марией Кноц.

Встреча главы приднестровского государства с немецким дипломатом Ульрике Марией Кноц не первая. Как отметил Вадим Красносельский, ранее с послом ФРГ уже обсуждались вопросы, которые интересны обеим сторонам. Речь шла, в том числе, и об урегулировании молдо-приднестровских отношений. «Мы готовы к продолжению дискуссии и совместному поиску путей решения имеющихся проблем», – подчеркнул Вадим Красносельский. Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Республике Молдова Ульрике Мария Кноц, позитивно оценив расширение связей и активизацию взаимодействия приднестровской стороны с международными партнерами, подчеркнула, что «для Германии урегулирование молдо-приднестровского конфликта – важная тема», а также предложила обсудить имеющиеся вопросы двусторонней повестки дня.

В частности, в ходе встречи речь шла о развитии взаимодействия ПМР и Германии в торгово-экономической сфере, в том числе в контексте перспектив дальнейшей работы по оптимизации механизма торговли Приднестровья с Европейским союзом.

Вадим Красносельский отметил, что приднестровская сторона готова к дискуссии и дальнейшим контактам по данным вопросам, обратив внимание на то, что приднестровское государство имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выстраивании торгово-экономических связей и принятии практических решений.