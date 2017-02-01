РЕСПУБЛИКА ГОТОВИТСЯ К ДОВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

2 апреля пройдут довыборы в Верховный Совет по пяти избирательным округам.

Четверо теперь уже бывших парламентариев были избраны или назначены на должности, которые, согласно законодательству, не предполагают совмещения их с исполнением депутатских обязанностей. Ещё один депутат попросил снять с него полномочия в связи с переездом на постоянное место жительства за пределы Приднестровья. Также по нескольким округам должны пройти довыборы и повторные выборы в местные Советы.

Состоявшееся в понедельник заседание Центризбиркома было почти все посвящено ведущимся избирательным кампаниям. Ещё до утверждения повестки дня председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая сообщила о процессе выдвижения кандидатов. По её словам, на момент проведения заседания на пять мест в Верховном Совете претендовало девять человек. Наибольшая конкуренция наблюдается на 24-м «Ближнехуторском» избирательном округе, где предвыборную борьбу ведут четверо претендентов на депутатский мандат. Двое кандидатов борются за место в парламенте по избирательному округу №7 «Первомайский». На остальных трёх округах пока по одному желающему заняться законодательной деятельностью. Что же касается довыборов и повторных выборов в местные Советы, то, как было сказано на заседании ЦИК, по всем округам, кроме одного, уже есть кандидаты, которые начали сбор подписей в свою поддержку. Однако, как подчеркнула председатель Центризбиркома Елена Городецкая, для подачи документов есть ещё время – заявить о своём желании стать кандидатом можно до 2 марта.

В настоящее время, по словам Елены Городецкой, кандидаты занимаются сбором подписей в свою поддержку. Председатель Центризбиркома через СМИ обратилась к избирателям внимательно изучать подписные листы. «В подписном листе должны содержаться данные о фамилии, имени и отчестве кандидата, его роде занятий, должности, дате рождения и виде выборов, в которых участвует кандидат», – отметила по этому поводу руководитель ЦИК.

В этот день, 2 марта, как отмечалось на заседании Центризбиркома, должна состояться и жеребьёвка по распределению бесплатных времени в радио- и телеэфире и печатных площадей в государственных СМИ. При этом внесены некоторые изменения в соответствующую инструкцию. Дело в том, что во время предвыборной кампании 2015 года, когда по итогам жеребьёвки назначалось конкретное время для демонстрации предвыборных роликов, в телевизионной сетке вещания возникали «дырки». Из-за того, что не все кандидаты вовремя смогли предоставить свои агитационные материалы, Первому Приднестровскому телеканалу приходилось транслировать ролики с видами природы. Поэтому решено закрепить в инструкции порядок, который применялся в президентской избирательной кампании, – жеребьёвкой определялось не конкретное время выхода в эфир кандидатских агиток, а последовательность, в которой должны демонстрироваться предвыборные ролики. Также избрана комиссия из трёх членов ЦИК, которая проведет жеребьёвку. Такое же число представителей Центризбиркома будут наблюдать за изготовлением на одном из государственных полиграфических предприятий избирательных бюллетеней. Их дизайн, как решено на заседании Центральной избирательной комиссии, будет тем же, что и во время электоральной кампании 2015 года.

Кроме того, ЦИК ПМР удовлетворил два заявления о добровольном досрочном сложении полномочий членов Тираспольской и Григориопольской территориальных комиссий Никиты Давыденко и Зои Кузнецовой. В случае с Тираспольским ТИКом, учитывая, что по нескольким столичным округам пройдут довыборы в городской Совет народных депутатов, на замещение вакантного места отведено десять дней – до 14 февраля. В Григориопольском районе в этом году выборов не предвидится, поэтому на эту процедуру отводится месячный срок.

Ожидает в этом году членов Центральной избирательной комиссии ПМР и работа в качестве наблюдателей на президентских выборах в Южной Осетии и Нагорном Карабахе. Об этом во время заседания Центризбиркома сообщила его председатель Елена Городецкая, отметив, что представители ЦИК не смогут откликнуться на приглашение принять участие в мониторинге назначенного на 20 февраля референдума по принятию новой Конституции Нагорного Карабаха. «Ситуация с обеспеченностью доходами бюджетных расходов продолжает оставаться сложной, поэтому предлагаю рационально использовать имеющиеся финансовые ресурсы и принять участие в наблюдении именно за президентскими выборами», – сказала в этой связи Елена Городецкая. Предложение единогласно поддержано остальными членами.

Александр Никитин.