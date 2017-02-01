О сколько нам открытий чудных

Уважаемые представители научного сообщества!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём науки!

Наука имеет исключительное значение в формировании человеческого капитала, являющегося важнейшим фактором ускорения социально-экономического развития любого современного государства.

Люди науки выполняют особую миссию: они несут свет просвещения, открывают новые духовные горизонты. Даже в самые сложные времена научные деятели нашей республики продолжали демонстрировать преданность единожды выбранной стезе, оставаясь в центре творческой и общественной жизни нашего государства.

Мы гордимся тем, что приднестровские ученые продолжают вносить свое весомое слово в общемировую копилку наивысших достижений человечества, работают над сохранением и развитием традиций отечественного научного сообщества.

Желаю вам здоровья, благополучия, новых достижений и открытий, талантливых учеников и последователей, реализации творческих замыслов!

Пусть ваш упорный, скрупулезный труд не останется незамеченным, пусть будет отмечен по достоинству всемирным признанием во славу Приднестровской Молдавской Республики!

Вадим Красносельский,

Президент ПМР.

Уважаемые представители научного сообщества!

От имени Верховного Совета поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём науки!

На сегодняшний день наука являет собой основу технологических прорывов и создания наукоемких отраслей, являющихся важной составляющей национального богатства.

Это профессиональный праздник всех, кто борется за развитие нашего государства, за его процветание и прогрессивное будущее. Пока в нашей стране будут опытные, энергичные научные деятели, мы никогда не будем стоять на месте.

Уверен, что успехи и достижения приднестровских ученых претворятся в жизнь и будут способствовать эффективному развитию экономики, промышленности, сельского хозяйства, а также социальной сферы нашего государства.

Дорогие ученые, пусть в вашей трудовой деятельности не будет границ для вдохновения и новых достижений. Творите, дерзайте, открывайте и никогда не останавливайтесь на достигнутом во имя процветания Приднестровской Молдавской Республики.

Александр Щерба,

Председатель Верховного Совета ПМР.