Наука на нашей стороне

В новейшее время как никогда остро был поставлен вопрос о глобальной и даже вселенской ответственности человека.

После изобретения оружия массового поражения технический прогресс окончательно перестал восприниматься лишь в позитивном ключе. Мир увидел обратную сторону цивилизации. Всё это, конечно, не отрицает, а ещё более подчеркивает ту роль, которую призваны играть люди науки в нашей жизни.

В Приднестровье вопросы безопасности окружающей среды изучают сотрудники республиканского научно-исследовательского института экологии и природных ресурсов. Исследование загрязнения атмосферного воздуха – приоритетное направление в деятельности ученых.

Как отмечает заведующая лабораторией «Оценки воздействия на окружающую среду» Елена Сокольская, в городах ПМР к числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха относятся выхлопные газы. Причем, согласно данным госавтоинспекции, количество транспортных средств только в Тирасполе за год возрастает примерно на 1000 единиц. Понятно, что всё это не лучшим образом отражается на экологии. Чтобы детально изучить ситуацию, выработать практические рекомендации, сотрудниками лаборатории в течение пяти лет проводилась научно-исследовательская работа по комплексной оценке состояния экосистемы г. Тирасполя.

По оценке специалистов, вклад автотранспортных средств в загрязнение атмосферы столицы превышает 80% от общего объема вредных выбросов. Для изучения загрязнения воздушного бассейна выхлопными газами в Тирасполе были организованы наблюдения за интенсивностью движения транспортных средств на основных магистралях города. Установлено, что наибольшие уровни загрязнения воздуха с превышением допустимых норм по оксиду углерода и диоксиду азота формируются на самых загруженных улицах: К. Либкнехта, 25 Октября, Мира, Одесской, Шевченко.

В числе мер улучшения ситуации сотрудники «РНИИ экологии и природных ресурсов» называют перераспределение части транспортных маршрутов, озеленение столичных улиц.

Не менее актуальна задача охраны воздуха от промышленных загрязнений. В настоящее время в институте работают над Сводным томом предельно допустимых выбросов по г. Тирасполю. В годовом отчете представлена оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в результате совместной работы предприятий промышленной зоны, расположенных в восточной части столицы. Есть информация по качественному составу воздуха в жилых районах.

Как отмечает Елена Сокольская, детальное знание ситуации позволит принимать эффективные управленческие решения в области охраны окружающей среды, создаст условия для устойчивого социально-экономического развития Тирасполя и других городов республики.

Петр Васин.