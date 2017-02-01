НАЧАЛИ С СЕБЯ

Будучи еще председателем комитета Верховного Совета по экономике, нынешний премьер-министр Александр Мартынов с высокой парламентской трибуны неоднократно заявлял о высокой доле государственных расходов.

По его данным, реализуемая с начала двухтысячных годов бюджетная политика привела к росту фактических государственных расходов с 38 до 50% ВВП. Получается, что половина внутреннего валового продукта перераспределяется сегодня через государственный бюджет. Это положение ненормальное.

На высокий уровень государственных расходов, присущих Приднестровью, не раз указывали и российские эксперты, в частности, из Центра стратегических разработок (г. Москва), которые в 2011 г. готовили проект Стратегии развитии Приднестровья до 2025 года. Мы, конечно, гордимся тем, что ПМР является социально ориентированным государством, а его бюджет – социально направленным. Это выпукло отражает и статистическое зеркало: 29% к ВВП составляют социальные пособия, 19% – заработная плата работников бюджетной сферы. Но при этом невозможно отрицать существование сложившихся в последние годы диспропорций. Общая численность занятых в экономике составляет 134 тыс. 468 человек, 48% из них приходится на работников бюджетной сферы. К тому же у нас на 106,7 экономически активных человека приходится 100 пенсионеров. Понятно, что в условиях узкой налогооблагаемой базы сложно содержать социальную сферу. Если бы деньги социалки шли на ее развитие, на повышение качества жизни приднестровцев, с этим еще можно было мириться. Но получается, что средства идут на проедание.

В последние несколько лет ситуация в социальной сфере ухудшилась в еще большей мере, поскольку в республике его предыдущим высшим руководством был фактически создан второй, теневой бюджет, доступа к которому не имели даже полномочные представители народа – депутаты. Немалые средства концентрировались в различного рода внебюджетных фондах, учредителем которых выступало высшее должностное лицо государства, путем использования «серых схем» через фирмы-посредники выводились за рубеж.

Одним из резервов сокращения бюджетных расходов являются органы государственной власти, как республиканского уровня, так и местного. Приднестровье вписывается в принятые в большинстве стран мира параметры расходов на функционирование органов государственной власти, которые не должны превышать 5% от доходной части консолидированного бюджета. Вместе с тем, всегда есть резервы для оптимизации численности государственных чиновников. Председатель Правительства Александр Мартынов хочет видеть исполнительные органы власти компактными, но эффективными структурами.

Не дожидаясь мониторинга и оценки российских экспертов, которые выразили желание провести аудит функционирования государственной системы управления, исполнительные органы власти начали предпринимать меры, позволяющие экономить «народный рубль». Государственные чиновники начали с себя. В частности, высшим исполнительным органом власти принято решение о сокращении на 15% предельной численности аппарата Правительства – с 87 до 74 штатных единиц. Справедливости ради следует сказать, что это не первые попытки уменьшить численность армии государственных чиновников. Правда, раньше желание сократить госаппарат ограничивалось сокращением вакантных, называемых в народе «пустыми», ставок. Нынешнее сокращение численности аппарата Правительства, в отличие от предыдущего, относить к действию ради действия эту работу не будет. Важно, чтобы уменьшение числа госчиновников не отразилось на эффективности их работы. Сокращение аппарата Правительства наверняка послужит сигналом или примером, это кому как нравится, к тому, чтобы министерства, государственные службы не занимались необоснованным раздуванием штатов.

Дабы подкрепить зримые тенденции сокращения государственного аппарата без потери управляемости и повышения эффективности его деятельности, Правительство приняло еще одно вынужденное решение – в первом квартале текущего года прекращен наем государственных служащих. Исключение могут составить только сотрудники, трудоустройство которых необходимо для исполнения основных функций министерств и ведомств. Сейчас не до жиру…

САВВА МОРОЗОВ.