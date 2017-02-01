МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ДЕЙСТВИИ

В Приднестровье совершенствуется система мер социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. С 1 января этого года трудоспособные родители, вынужденные ухаживать за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, смогут получать ежемесячные денежные компенсации. Положение, регламентирующее порядок их назначения и выплат, недавно принято Правительством ПМР.

Как отметил первый заместитель министра по социальной защите и труду Олег Федотов, необходимость дополнительной поддержки неработающих родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами, не вызывает сомнения. Понятно, что размер выплаты обусловлен сегодняшними возможностями государства, однако для приднестровцев, оказавшихся в чрезвычайно сложной жизненной ситуации, любые дополнительные средства будут нелишним подспорьем.

Согласно утвержденному положению, родители, которые не могут работать, ухаживая за детьми с ограниченными возможностями, будут ежемесячно получать сумму в размере 35 расчетных уровней минимальной заработной платы. В случае ухода за двумя детьми ежемесячная компенсационная выплата устанавливается в отношении каждого ребенка.

Опекунов, получающих денежные средства на содержание ребенка, равно как и родителей, чьи дети находятся на полном государственном обеспечении, нововведение не коснётся.

Трудоспособными неработающими родителями признаются граждане, не достигшие пенсионного возраста, не получающие пенсию (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальную), не состоящие в трудовых отношениях с работодателем, не занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью и не состоящие на учете в качестве безработных в Центре социального страхования и социальной защиты.

Родителям, чей статус подходит под данное описание, необходимо обратиться в Центр соцстрахования и соцзащиты по месту жительства с пакетом документов (паспорт с пропиской, трудовая книжка, военный билет, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие инвалидность), и написать заявление, указав реквизиты, куда будет перечисляться выплата.

Говоря о значении мер социальной поддержки, премьер-министр Александр Мартынов на заседании Правительства подчеркнул: при сборе документов для данных выплат бюрократических проволочек быть не должно.

Представители профильного ведомства со своей стороны обещают предоставить необходимую информационную поддержку в консультативных отделах центров по соцзащите городов и районов республики.

Николай Феч.