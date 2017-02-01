НА ТАТАМИ ПРИГЛАШАЮТСЯ…

5 февраля федерация традиционного, прикладного и спортивного каратэ Приднестровья имела сразу два повода для праздника.

Спортивный клуб «Богатырь» отмечал 40-летие, кроме того, с днем рождения поздравляли главу федерации Владимира Моисеева. А где отмечать знаменательные даты, как не на татами?

Открытый чемпионат Приднестровья по каратэ, прошедший в воскресенье в СК «Шериф», и был приурочен к 40-летию клуба. Около 200 спортсменов, гости из Молдовы, Украины и Румынии, – организация масштабного чемпионата действительно впечатляла.

Как только мы вошли, то увидели старательно готовящихся к схваткам ребят и, конечно же, родителей – многие из них снимали первые шаги в спорте своих чад на видео. После отборочных спаррингов в младших категориях состоялось открытие чемпионата. Владимир Моисеев вспомнил о том, как сложно было начинать работу спортивного клуба 40 лет назад: «Собралась детвора в подвале, который был грязный, запущенный. Была зима, мокро, сыро, и вот решили ребята чем-то заниматься. Как раз тогда началось движение каратэ. Это где-то 1977 год». Сейчас же все спортсмены занимаются в комфортных условиях. В республике есть 7 филиалов клуба «Богатырь», и во всех секциях занятия ведут квалифицированные тренеры.

Сейчас воспитанники Владимира Моисеева живут и в России, и в Европе, и за океаном. Гости мероприятия также давно сотрудничают с федерацией каратэ. Это атаман Черноморского казачьего войска Игорь Небейголова, депутат столичного горсовета Владимир Попов и многие другие. Тепло и сердечно поздравили клуб «Богатырь» и непосредственно Владимира Моисеева друзья из кишиневского клуба «Мастер».

Соревнования проходили по двум разновидностям каратэ – ката и кумитэ. Ката – это так называемая борьба с воображаемым соперником. Повторяя ката многие тысячи раз, спортсмен приучает тело к определенного рода движениям, выводя их на бессознательный уровень. Лучшим оказалось выступление Матвея Люльки, который показывал свое искусство в категории до 11 лет. Юный, но талантливый спортсмен на торжественном открытии получил еще и удостоверение кандидата в мастера спорта. Кроме него кандидатами в мастера спорта стали Олег Ткаченко и Данил Качурка. «Занимаюсь каратэ уже 8 лет, езжу на соревнования, – рассказывает о себе Матвей Люлька. – На чемпионате Молдовы в категории ката я занял первое место».

В категории кумитэ ребята соревновались уже в спаррингах. Это было зрелищно и захватывающе: когда на тренировке отрабатываешь приемы – это одно, а когда не имеешь права на ошибку в схватке против соперника – совсем другое… Золото в своем возрасте завоевал Владимир Гибескул из села Карагаш. Юный талант был также признан лучшим каратистом 2017 года в Приднестровье: в прошлом году он выиграл золото и бронзу на турнире в Люксембурге.

Нашим гостям очень понравилась атмосфера и организация турнира. Давно приезжают в Приднестровье спортсмены из Ботошан (Румыния), налажены у каратистов из «Богатыря» дружеские связи и с клубом «Мастер» из Кишинева. Впервые приехал на турнир в Тирасполь клуб «Максимум» (Черновцы, Украина), и тренер ребят Александр Сергеев пообещал, что они приедут к нам снова. Организаторы чемпионата республики, в свою очередь, подчеркнули, что в следующем году пригласят спортсменов и из других стран.

АНДРЕЙ ПАВЛЕНКО.