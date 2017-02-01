ПОМОГЛА ТА САМАЯ ЛЮБОВЬ

История эта поучительна для многих, для молодых в особенности.

Дочь приятеля, студентка, дружила с парнем. Почти год дружила. Молодые встречались по вечерам, ходили в кино, просто гуляли по городу. У них было много общего, одни и те же увлечения и взгляды на жизнь. Но знакомить друга с родителями девушка не спешила: знала характер мамы, знала ее вкусы. Она не раз говорила ей, что семья их в городе не последняя, а дочь единственная, и муж будущий должен быть не «какой-нибудь с Кировского». Все чаще и чаще говорила, что летом должен приехать сын знакомой из Москвы, где он оканчивает престижный университет. Ее с ним и познакомят. Что касается кавалера нынешнего, так его надо выбросить из головы. Когда узнала, что живет он один с матерью и собирается ехать на заработки в Питер, обрадовалась. И еще больше, когда невыгодный жених уехал.

Можно долго рассказывать, какой опечаленной ходила девушка. Она скучала, ждала звонков…

Наступило лето, и приехал тот самый «принц» из Москвы. Действительно, был недурен и умен. Ему сразу понравилась наша героиня. И он начал за ней ухаживать. По-другому, чем прежний кавалер: дарил цветы, приглашал в кафе, вовремя руку подавал… Какой девушке не понравится, когда относятся к ней с таким вниманием.

О новом знакомстве наша героиня сообщила своему парню, предложив остаться друзьями.

И вот произошел случай, который расставил все по местам. Девушка и москвич пошли на пляж. Лежали на песке, грелись на солнце, он угощал ее мороженым, сыпал комплименты…

Наша героиня пошла купаться и заплыла за буйки. На глубине ногу свела судорога, девушка растерялась и стала звать на помощь. Все видели, как она махала руками над головой и медленно, теряя силы, погружалась в воду. Пляж на мгновение замер. Больше всех кричала пожилая женщина, призывая мужчин спасать девушку. Не бездействовал и ее ухажёр: носился с телефоном по берегу, нервно набирая номер милиции. Но прыгать в воду почему-то не торопился. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы, расталкивая толпу, на бегу раздеваясь, в воду не бросился парень. Очевидцы рассказывали потом, что видели, как он одиноко стоял на мосту и о чем-то думал. Сильный и смелый, в считанные минуты оказался рядом с тонувшей девушкой, выталкивая ее на берег. К тому времени к ним спешил спасательный катер. К счастью, все завершилось благополучно. Девушку увезла «скорая». Всем было понятно, что ее жизнь уже вне опасности.

Толпа постепенно расходилась. Над пляжем звучала музыка, по берегу ходила предприимчивая торговка, предлагая отдыхающим сладости и воду… «А где парень, который спас, ну такой высокий, светленький?» – расспрашивала та же женщина, которая громче всех призывала спасать девушку. Кто-то сказал, что видел, как он поднимался на мост, как только уехала «скорая».

Героем, как вы догадались, был тот самый парень, который не переставал любить. Приехав из Питера, он искал встречи с ней, и нашел. Помогла та самая любовь.

Ярослав Кшановский.