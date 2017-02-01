ВЕСТИ С МЕСТ
Григориополь
На встрече с властью
Глава государственной администрации Григориопольского
района Олег Габужа провел прием граждан по личным
вопросам.
Обращения жителей Григориополя касались вопросов выдачи сертификата для получения материального вознаграждения в денежном выражении за земельную долю (паи), выделения земельного участка, улучшения жилищных условий и выделения жилья инвалиду первой группы. Также были озвучены вопросы восстановления физкультурных клубов в районе. По каждому обращению глава госадминистрации дал консультации, а также поручил профильным специалистам изучить озвученные на приеме проблемы и указать пути их решения в установленные сроки.
Слободзея
С любовью к родному краю
В ГОУ «Чобручская основная общеобразовательная школа-интернат» завершилась акция «Наши пернатые друзья».
В ее рамках была проведена викторина, изготовлены и развешены кормушки для птиц, организован просмотр и обсуждение фильма «Зимующие птицы».Каждый день ребята пополняют запас птичьих столовых, чтобы к ним прилетало много пернатых друзей. Таким образом, учащиеся Чобручской школы-интерната помогают птицам пережить эту суровую зиму, чтобы весной они радовали всех своим пением.
Рыбница
Чарующие звуки саксофона
В Рыбнице с огромным успехом состоялся концерт Анатолия Пчелова.
Известный в Рыбнице и за ее пределами поэт, композитор и талантливый виртуоз-саксофонист, отличный работник культуры ПМР, лауреат городских и республиканских фестивалей Анатолий Пчелов порадовал рыбничан необыкновенно ярким сольным концертом. В концертной программе прозвучали десятки инструментальных произведений, автором большинства которых является сам Пчелов. В большом зале городского Дворца культуры собрались сотни зрителей.
Глава Рыбницкой госадминистрации Василий Малай от имени всех зрителей поблагодарил артиста за прекрасный концерт: «Мы знаем Анатолия Пчелова не только как исполнителя, но и как автора замечательных песен. На днях он получил очень ответственный заказ – написать песни к 25-летию народного ополчения и 25-летию прекращения военных действий на территории Приднестровья. И мы, поклонники его творчества, уверены, что он с честью справится с поручением!». Василий Малай вручил артисту букет цветов.
Зрители поблагодарили артиста-виртуоза овациями и букетами цветов за чудесный творческий вечер.
Один гребок, бросок к успеху
В Рыбницкой ДЮСШ 100 пловцов-первогодков приняли участие в соревнованиях по плаванию.
Как отметил директор ДЮСШ Сергей Никоненко, новички после полугода занятий в отделении плавания с опытными тренерами выдержали первое серьезное испытание – преодолели 25 метров водной дорожки бассейна вольным стилем и на спине. Родители активно поддерживали детей и смогли воочию оценить, чего достиг их ребенок за время занятий.
Все юные спортсмены получили дипломы «Я умею плавать» и сладкие призы от спонсора – председателя федерации плавания, рыбницкого предпринимателя Вячеслава Полищука.
Всего в отделении плавания ДЮСШ регулярно занимаются более 200 спортсменов. Рыбницкие тренеры воспитали чемпионов и призеров чемпионатов ПМР и Молдовы, среди воспитанников школы много разрядников.
ДУБОССАРЫ
Расти, ёлочка, большая и маленькая
В Дубоссарах высажено около полутысячи саженцев сосен и елок.
Работы по озеленению ведутся здесь постоянно. В них участвуют как коммунальщики, так и общественные организации, трудовые коллективы и, конечно, сами жители.
Специалистами МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» в декабре-январе на улицах города высажено около 200 саженцев хвойных насаждений. Это значительно больше, чем за соответствующий прошлый зимний период, – тогда на территории города было высажено 127 саженцев сосен. Именно зимнее время, когда дерево находится в состоянии покоя, наиболее подходит для высадки вечнозеленых насаждений.
Саженцы хвойных насаждений поступили из Григориопольского лесничества.
Озеленение продолжается и в селах Дубоссарского района. Здесь было высажено 310 молодых сосен.
Инна Влада.
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