ВЕСТИ С МЕСТ

Григориополь

На встрече с властью

Глава государственной администрации Григориопольского

района Олег Габужа провел прием граждан по личным

вопросам.

Обращения жителей Григориополя касались вопросов выдачи сертификата для получения материального вознаграждения в денежном выражении за земельную долю (паи), выделения земельного участка, улучшения жилищных условий и выделения жилья инвалиду первой группы. Также были озвучены вопросы восстановления физкультурных клубов в районе. По каждому обращению глава госадминистрации дал консультации, а также поручил профильным специалистам изучить озвученные на приеме проблемы и указать пути их решения в установленные сроки.

Слободзея

С любовью к родному краю

В ГОУ «Чобручская основная общеобразовательная школа-интернат» завершилась акция «Наши пернатые друзья».

В ее рамках была проведена викторина, изготовлены и развешены кормушки для птиц, организован просмотр и обсуждение фильма «Зимующие птицы».Каждый день ребята пополняют запас птичьих столовых, чтобы к ним прилетало много пернатых друзей. Таким образом, учащиеся Чобручской школы-интерната помогают птицам пережить эту суровую зиму, чтобы весной они радовали всех своим пением.

Рыбница

Чарующие звуки саксофона

В Рыбнице с огромным успехом состоялся концерт Анатолия Пчелова.

Известный в Рыбнице и за ее пределами поэт, композитор и талантливый виртуоз-саксофонист, отличный работник культуры ПМР, лауреат городских и республиканских фестивалей Анатолий Пчелов порадовал рыбничан необыкновенно ярким сольным концертом. В концертной программе прозвучали десятки инструментальных произведений, автором большинства которых является сам Пчелов. В большом зале городского Дворца культуры собрались сотни зрителей.

Глава Рыбницкой госадминистрации Василий Малай от имени всех зрителей поблагодарил артиста за прекрасный концерт: «Мы знаем Анатолия Пчелова не только как исполнителя, но и как автора замечательных песен. На днях он получил очень ответственный заказ – написать песни к 25-летию народного ополчения и 25-летию прекращения военных действий на территории Приднестровья. И мы, поклонники его творчества, уверены, что он с честью справится с поручением!». Василий Малай вручил артисту букет цветов.

Зрители поблагодарили артиста-виртуоза овациями и букетами цветов за чудесный творческий вечер.

Один гребок, бросок к успеху

В Рыбницкой ДЮСШ 100 пловцов-первогодков приняли участие в соревнованиях по плаванию.

Как отметил директор ДЮСШ Сергей Никоненко, новички после полугода занятий в отделении плавания с опытными тренерами выдержали первое серьезное испытание – преодолели 25 метров водной дорожки бассейна вольным стилем и на спине. Родители активно поддерживали детей и смогли воочию оценить, чего достиг их ребенок за время занятий.

Все юные спортсмены получили дипломы «Я умею плавать» и сладкие призы от спонсора – председателя федерации плавания, рыбницкого предпринимателя Вячеслава Полищука.

Всего в отделении плавания ДЮСШ регулярно занимаются более 200 спортсменов. Рыбницкие тренеры воспитали чемпионов и призеров чемпионатов ПМР и Молдовы, среди воспитанников школы много разрядников.

ДУБОССАРЫ

Расти, ёлочка, большая и маленькая

В Дубоссарах высажено около полутысячи саженцев сосен и елок.

Работы по озеленению ведутся здесь постоянно. В них участвуют как коммунальщики, так и общественные организации, трудовые коллективы и, конечно, сами жители.

Специалистами МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» в декабре-январе на улицах города высажено около 200 саженцев хвойных насаждений. Это значительно больше, чем за соответствующий прошлый зимний период, – тогда на территории города было высажено 127 саженцев сосен. Именно зимнее время, когда дерево находится в состоянии покоя, наиболее подходит для высадки вечнозеленых насаждений.

Саженцы хвойных насаждений поступили из Григориопольского лесничества.

Озеленение продолжается и в селах Дубоссарского района. Здесь было высажено 310 молодых сосен.

Инна Влада.