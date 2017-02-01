Кто подарил Победу нам

На днях житель города Дубоссары, участник Великой Отечественной войны Николай Барабаш отметил 95-летний юбилей. Николай Николаевич родился в 1922 году в селе Дубово Дубоссарского района, в ряды Красной Армии был призван в апреле 1944 года. После прохождения краткосрочного курса лётных стрелков служил в составе 6-го полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Освобождал Молдавию, Венгрию и Австрию. Зимой 1944 года при форсировании реки Одер получил тяжёлое ранение. Осколки снаряда попали в грудь, перебили левую руку. Был на лечении в госпитале с декабря 1944 года по май 1945-го. Там Николай Николаевич и узнал о Великой Победе. Николай Барабаш награждён медалями «За боевые заслуги» и «Георгий Жуков». После войны вернулся в родное село, где его ждала молодая жена. Более 70 лет они прожили вместе, построили дом, воспитали троих детей. Сегодня ветерана радуют шесть внуков и пятнадцать правнуков. С юбилеем ветерана поздравило руководство района.