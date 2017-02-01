Помощь «Молдавкабелю»

«Единые распределительные электрические сети» будут закупать кабельную продукцию для ремонта линий электропередачи у бендерского «Молдавкабеля», а не у зарубежных производителей. Это поспособствует и импортозамещению в республике.

Как рассказал нашему корреспонденту заместитель министра промышленности и регионального развития Андрей Медведев, на «Молдавкабеле» прошло совещание с участием энергетиков, а также представителей минпрома и госадминистрации Бендер. Министерство промышленности высказало такую позицию – проводя работы на электросетях, ГУП «ЕРЭС» нужно заключать контракты на поставку кабеля и проводов именно с бендерским заводом.

Сейчас эти контракты тоже есть, но, как отметил Андрей Медведев, объемы отгрузки по ним невелики и не могут вывести «Молдавкабель» на качественно иной уровень производства. «Та продукция, которая сегодня потребляется приднестровскими предприятиями энергокомплекса, – это 10-20% потенциала завода», – сказал он.

Если закупки со стороны ГУП «ЕРЭС» вырастут, то «Молдавкабель» сможет обеспечить себя объемами работ на 60-70%.

При этом завод должен дать нужное качество продукции, поскольку от этого зависят надежное электроснабжение и безаварийная работа электрических сетей. «Раньше были вопросы по качеству в том плане, что не весь типоразмер кабельной продукции подходил при монтаже линий электропередачи», – пояснил замминистра промышленности и регионального развития.

По его словам, ГУП «ЕРЭС» и «Молдавкабель» проведут еще одну встречу для того, чтобы снять те разногласия, которые возникали в прошлые годы. Будут уточнены и возможные объемы поставок.

Андрей Медведев выразил надежду, что если после первого квартала ситуация в республике улучшится, то продолжатся и инвестиционные программы в энергетике. «Тем самым будет востребована и продукция завода», – отметил он.

Сергей Гришин.