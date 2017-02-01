ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ ВСЕ ВИДЫ БИЗНЕСА

Для начинающих предпринимателей в нашей республике может быть создан механизм «единого окна».

Тот, кто хочет реализовать предпринимательские таланты, должен иметь «точку доступа», в которой его и проконсультируют, и создадут все условия для открытия бизнеса, считает министр экономического развития Сергей Оболоник.

В интервью нашей газете он также рассказал, что в ближайшее время минэкономразвития совместно с главами госадминистраций проведет встречи с предпринимателями в городах и районах республики. «Мы хотим выслушать предложения, идеи и проблемы людей на местах», – отметил министр.

По его словам, в 2017 году, который объявлен Годом предпринимателя, усилия государства будут направлены на стимулирование всех видов бизнеса – как крупного, так и среднего, и малого. Первые шаги уже сделаны – это, как известно, снижение платы за патент для индивидуальных предпринимателей, а также отмена на два ближайших года проверок малых предприятий.

На деловой климат в стране, впрочем, влияет не только политика государства. Для того, чтобы подтолкнуть развитие бизнеса, нужен платежеспособный спрос, рост уровня потребления.

«Потребление всегда связано с доходами населения. У нас эти доходы, к сожалению, сегодня небольшие», – сказал Сергей Оболоник. В предстоящие годы, по его словам, нужно будет добиться роста благосостояния населения, «чтобы люди интересовались как можно большим количеством сфер жизни, создавая оборот денег в самых различных областях – услуг, товаров, местного потребления».

Еще один фактор, который будет влиять на деловой климат и развитие предпринимательства в Приднестровье, – это внешние условия ведения бизнеса.

«Мы небольшая страна, внутренний рынок невелик, и многие виды деятельности, чтобы быть эффективными, должны быть экспортными. Открытость экспорта нужна не только крупному, но также среднему и малому бизнесу», – убежден Сергей Оболоник.

Здесь глава минэкономразвития рассчитывает и на международные договоренности о преференциях для приднестровских предприятий. «Часть этих договоренностей как раз обсуждалась во время недавнего визита в Россию», – добавил он.

Владимир Горский.