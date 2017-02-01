Вадим Красносельский: ЭТА ЖЕРТВА БЫЛА НЕ НАПРАСНА

Приближается 15 февраля, которое Приднестровье отмечает как День воина-интернационалиста. В этот день 28 лет тому назад завершился вывод советских войск из Афганистана.

На сегодняшний день памятники воинам-интернационалистам установлены почти во всех городах Приднестровья, кроме Рыбницы. Но уже принято решение, что монумент будет воздвигнут и там. Этот вопрос обсуждался во время встречи Президента Вадима Красносельского и членов Правительства с активом РОО ПАВВА (республиканское общественное объединение «Приднестровская ассоциация ветеранов войны в Афганистане»), прошедшей 7 февраля в Тирасполе в Доме официальных приёмов. Во время встречи глава государства заверил, что даст поручение разработать проект памятника. Причём это будет монумент в память погибших и воинов- «афганцев», и защитников Приднестровья. Также Вадим Красносельский поручил Правительству выбрать место для музея, посвящённого афганской войне 1979-1989 годов.

Эта война унесла жизни 15052 советских солдат и офицеров, сотрудников МВД и КГБ СССР, гражданских специалистов. Почти 54 тысячи получили ранения разной степени тяжести, 417 (не считая впоследствии вернувшихся из плена или оставшихся на чужбине) пропали без вести. Ещё не скоро утихнут дискуссии по поводу того, чем была эта война для Советского Союза – «исполнением интернационального долга», «попыткой обеспечить спокойствие на своих рубежах» или «афганской авантюрой».

Приходилось встречать и первую, и вторую, и третью формулировки. Вот чем точно не была афганская война 1979-1989 годов, так это агрессией. Советские войска в страну входили по приглашению афганского правительства на основании Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года. Талибы, кстати, американцев и их союзников в 2001 году не приглашали. Да и сравните, где находился СССР и находятся Соединённые Штаты и Афганистан.

Среди погибших в Афганистане 54 приднестровца. Воины-«афганцы» были одними из первых, кто стал на защиту независимости Приднестровской Молдавской Республики от агрессии националистов Молдовы. 27 защитников Приднестровья, прошедших до этого Афганистан, погибли во время молдо-приднестровской войны 1992 года.

Защитники Приднестровья, воины-интернационалисты (речь идёт не только о воинах-«афганцах», но и об участниках боевых действий в других странах), ветераны Великой Отечественной войны – люди, на чьём примере должно воспитываться нынешнее молодое поколение приднестровцев. «Лучшим проявлением памяти о тех, кто отдал жизнь, защищая Отечество, будет наша активная работа по идеологическому и патриотическому воспитанию молодежи», – отметил почётный член президиума Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане Михаил Катков. Предваряя разговор на наболевшие для воинов-«афганцев» темы, Президент Вадим Красносельский заметил: «Я рад, что в Приднестровье вновь стали соблюдать традиции, одна из которых – почтение защитникам Отечества как Советского Союза, так и Приднестровской Молдавской Республики. Хочу особо выделить подвиг советского солдата, подвиг воина-интернационалиста той эпохи – афганской войны. Я тогда был молодым человеком, мог анализировать события и четко понимал, что не правы те, кто опускался до уровня слов «мы вас туда не посылали». А потом вдруг кто-то стал говорить, что афганская война приблизила распад Советского Союза. Я глубоко убежден в том, что это всего лишь отговорка тех, кто развалил Советский Союз, кто наплевал на мнение военных и граждан СССР. А потом стали выдумывать оправдания своим действиям. Что такое афганская война лично для меня? Все вы знаете, мой отец в 1979 году был в Афганистане, принимал участие в данных событиях. О них мне известно с его слов. Я убежден, что Советский Союз своим подвигом, своими жертвами, по сути, сдержал исламизацию. И только сейчас приходишь к пониманию, в чем был смысл вашего подвига. Тогда, может быть, было непонятно. Выполняя свой интернациональный долг в те годы в Афганистане, вы, по сути дела, защищали Советский Союз. Я уверен, что если бы вы не вошли в Афганистан, то исламский фундаментализм вошел бы в Азию и на Кавказ. Как это и случилось после распада Советского Союза. И как это есть на сегодняшний день. Сегодня Российская Федерация выполняет ту же задачу, что выполняла в Афганистане, находясь в Сирии. Та же геополитика, те же стратегические задачи. Поэтому сегодняшние воины-интернационалисты в Сирии – это продолжатели ваших дел, ваших подвигов. Они выполняют те же боевые задачи, что выполняли вы. Поэтому только сейчас можно понять и осмыслить ваш подвиг, ваши жертвы. Жертвы – это всегда тяжело. 54 приднестровца погибли на афганской земле. Эта жертва не напрасна».

Вадим Красносельский добавил: «Скажу откровенно: Президент не будет в стороне от вашей организации. Я понимаю ваши проблемы. Когда случилась беда на приднестровской земле, воины-«афганцы» не остались в стороне и так же честно отстаивали ПМР. Многие погибли уже на войне в Приднестровье. Я вижу необходимым включение вас в государственный механизм идеологической работы с нашей молодежью. Вы должны быть вовлечены в нее не один раз в год, а в постоянном режиме. И уже поставлена задача, разрабатывается соответствующая программа, чтобы вы максимально присутствовали в школьных и дошкольных учебных заведениях и рассказывали о своем подвиге, о подвиге советского государства в целом. Вижу необходимость в создании комиссии при Президенте по идеологическому воспитанию молодежи. Уже готовится соответствующее распоряжение. В комиссию войдут организации патриотического толка, в том числе и ассоциация войны в Афганистане, представители силовых министерств и других ведомств».

Во время беседы были подняты и проблемы социальной защиты ветеранов. В частности, отмечалось, что сейчас воины-интернационалисты не имеют такого объёма льгот, как защитники Приднестровья. В связи с чем Вадим Красносельский заявил: «Все участники боевых действий должны иметь равные права и обязанности в этой части».

Затрагивался и вопрос о возможности льготного ввоза для личного пользования из-за рубежа транспортных средств. По словам первого заместителя председателя ГТК ПМР Алексея Липовцева, в таможенном ведомстве уже подготовлена соответствующая законодательная инициатива. В ближайшее время она будет направлена в Правительство для окончательного согласования, а затем вынесена на рассмотрение Верховного Совета.

Обсуждался вопрос и о выдаче удостоверений приднестровского образца воинам-интернационалистам. Решено было оставить при этом документы, выданные ещё в бытность Советского Союза, признаваемые во всех странах постсоветского пространства. «Кроме того, согласно инициативе Правительства, Президента, все приднестровцы, получающие пенсию за рубежом, будут иметь льготы на территории ПМР», – подчеркнул Вадим Красносельский.

Пожалуй, самая острая проблема, с которой сталкиваются воины-«афганцы» – обеспеченность жильём. «Последний раз жилье «афганцы» получали в 2005 году. Тогда общими усилиями удалось сдать 80-квартирный дом в Тирасполе по улице 28 Июня», – сообщил председатель Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане Игорь Буга. Вадим Красносельский, в свою очередь, подчеркнул, что в республике разрабатывается программа строительства доступного жилья, которую планируется запустить в следующем году. Реализовывать её будет российская автономная некоммерческая организация «Евразийская интеграция», которая занимается в настоящее время возведением в Приднестровье объектов здравоохранения и просвещения. «Реализация новых проектов в строительной сфере – это не только возможность решить жилищные проблемы, но и привлечение инвестиций, а также создание рабочих мест», – подчеркнул при этом глава государства.

В заключение беседы с ветеранами войны в Афганистане Вадим Красносельский вручил государственные награды и отметил необходимость более частых встреч, подобных этой.

Кирилл Нефёдов.