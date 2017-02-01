С момента создания государственной службы судебных исполнителей прошло 14 лет.

В ходе торжественного собрания подвели итоги работы ведомства в 2016 году. Привели и одни из главных показателей работы службы. Так, в бюджеты различных уровней было взыскано более 62 млн рублей, 80 тыс. долларов США и более 300 тыс. рублей РФ. Из них в республиканский бюджет – более 7,5 млн рублей, в местный бюджет – более 5 млн рублей. Остальное – в пользу организаций и граждан. «Исполнение судебных решений – это показатель уважения к государству. Ведь правосудие является свершенным, когда выполнено решение суда», – подчеркнула начальник госслужбы Снежана Чубкина-Фучеджи.

В адрес государственной службы судебных исполнителей поступило поздравление от главы государства. В нем говорится: «Во многом благодаря деятельности судебных исполнителей, профессионализму и ответственности повышается результативность работы судебных органов, поддерживается авторитет суда, укрепляются законность и правопорядок в обществе».

В честь годовщины образования сотрудникам госслужбы судебных исполнителей вручили награды, присвоили очередные специальные звания и классные квалификации.