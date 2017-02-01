Первая после четырёхмесячного перерыва

7 февраля в тираспольском офисе ОБСЕ прошла первая после октября прошлого года встреча представителей по политическим вопросам сторон в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию – министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева и вице-премьера Молдовы Георгия Бэлана.

Уже по окончании встречи в интервью журналистам политический представитель Молдовы объяснил своё отлынивание от встреч с приднестровским коллегой электоральными процессами в РМ и ПМР. Теперь же, по словам Георгия Бэлана, он готов проводить переговоры с Виталием Игнатьевым каждую неделю. Именно такой график встреч политических представителей был в своё время выработан сторонами. «На протяжении прошлого года Приднестровье подготовило пакетные предложения по всему спектру проблем в отношениях с Молдовой. Если молдавские коллеги готовы рассматривать данные предложения, то мы с господином Бэланом можем встречаться хоть каждый день, и каждая встреча будет завершаться каким-то решением. Но это возможно в случае наличия политической воли со стороны Кишинева», – отметил в беседе с журналистами, в свою очередь, Виталий Игнатьев.

Вопросы, внесённые в повестку дня, были всё теми же – реализация «Берлинского протокола», восстановление в полном объёме грузового железнодорожного движения по территории Приднестровья, прекращение возбуждённых в Молдове политически мотивированных уголовных дел в отношении приднестровских должностных лиц и практики усиленного досмотра в Кишинёвском аэропорту представителей органов госвласти ПМР. Но были подняты и новые проблемы. Так, обсуждался вопрос о вывозе для последующей утилизации пяти тонн аммиака, хранящегося на ЗАО «Тираспольский мясокомбинат». «Есть сигналы от наших российских партнеров о готовности оказать содействие в вывозе этих токсичных отходов», – сказал, общаясь с представителями СМИ, Виталий Игнатьев, подчеркнув, что помочь в этом готово МЧС России.

Что же касается задержания и усиленного досмотра приднестровских должностных лиц в аэропорту Кишинёва, то, по словам Виталия Игнатьева, его молдавский визави пообещал, что более подобного рода случаи не повторятся. «Политический представитель Молдовы заверил, что передаст определенный сигнал соответствующим службам, чтобы исключить повторения подобного рода недружественных шагов. Мы считаем, что любые односторонние действия ухудшают атмосферу во взаимоотношениях сторон. Необходимо придерживаться разумных отношений, основанных на отказе от любых деструктивных мер, что, кстати, отражено также в 7 пункте «Берлинского протокола», – заметил по этому поводу глава МИД ПМР.

Напомним, что «Берлинский протокол» был подписан по итогам последней встречи в формате «5+2», прошедшей 2-3 июня прошлого года. Согласно его положениям, в частности, к настоящему времени уже должны были быть разрешены такие проблемы, как признание приднестровских автомобильных номеров и документов об образовании. По словам Виталия Игнатьева, в Кишинёве отказываются ставить апостиль (специальный штамп о признании дипломов) под названием главного вуза Приднестровья – «смущает» слово «государственный». Приднестровская сторона уже предлагала решить вопрос, ограничившись аббревиатурой «ПГУ», но молдавских переговорщиков и это не устраивает. Как отметил Виталий Игнатьев, с точки зрения молдавских представителей поставить апостиль на дипломе, выданном в Приднестровском госуниверситете, всё равно, что признать ПМР. «Это гуманитарная проблема, решение которой легко достижимо, в том случае, если молдавские коллеги откажутся от политизации данного вопроса. Блокировать его решение и придираться к названию университета недопустимо».

По поводу восстановления железнодорожного движения глава МИД ПМР заметил: «Несмотря на пролонгацию соответствующего протокольного решения (было подписано весной 2012 года и с тех пор уже неоднократно продлевалось. – Прим.), на сегодняшний день остается неурегулированным порядок импорта грузов железнодорожным транспортом для внутреннего потребления, вследствие чего приднестровские экономические агенты и железная дорога несут убытки». При этом Виталий Игнатьев добавил: «В 2016 году приднестровская сторона разработала пакет предложений по обновленному механизму импорта грузов по железной дороге, который, в случае его реализации, учитывал бы интересы экономических агентов и железных дорог как Приднестровья, так и Молдовы. Есть определенный положительный сигнал о том, что молдавские коллеги готовы работать в этом направлении на уровне соответствующих экспертных (рабочих) групп и заинтересованы в увеличении транзита грузов по железной дороге».

Очередная встреча Виталия Игнатьева должна состояться через неделю в Кишинёве в головном офисе миссии ОБСЕ в Молдове.

Александр Никитин.