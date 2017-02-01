ВЕСТИ С МЕСТ

БЕНДЕРЫ

Чтобы помнили

В Бендерах вспоминали героическую оборону города в феврале 1918 года.

Трагедия закончилась жестокой расправой у «Черного забора». Из пяти тысяч рабочих и борцов за советскую власть румынские интервенты расстреляли каждого десятого. Печальную дату вспоминали ветераны-железнодорожники – потомки тех, кто противостоял жестокому режиму интервентов. Закреплению в нашем крае недавно пришедшей советской власти помешало вторжение Королевской Румынии в декабре 17-го. В течение трех дней ожесточенной битвы был взят Кишинев. Интервенты начали наступление на Бендеры. Пролетарское движение в городе возглавил Григорий Старый. В штаб обороны города преимущественно вошли рабочие-железнодорожники. С 29 января начались тяжелые бои за город. Сломить мужественную оборону Бендер удалось лишь на десятый день. Захватив город, интервенты устроили несколько карательных акций, самая жестокая – у забора железнодорожного депо. Он был «черным» от крови, так потом его и назвали жители города. В 1969 году на месте жестокой расправы появился памятник «Черный забор». А в 1977-м он стал частью мемориального комплекса Славы железнодорожников.

Рыбница

Российский гуманитарный проект в действии

В Рыбницкой госадминистрации состоялось подписание акта приема-передачи целевого пожертвования в виде безвозмездного финансирования строительства здания противотуберкулезного диспансера.

В церемонии приняли участие глава Рыбницкой госадминистрации Василий Малай и директор АНО «Евразийская интеграция» Александр Аргунов.

Василий Малай выразил благодарность Правительству России, лично Президенту РФ Владимиру Путину и вице-премьеру Дмитрию Рогозину, а также руководству АНО «Евразийская интеграция» за реализацию масштабного проекта по строительству социально значимых объектов. «Россия всегда рядом с Приднестровьем – и в радости, и в горе. Особая благодарность России за то, что благодаря ей остановили кровопролитие и военное противостояние в девяносто втором году. Мы надеемся, что сотрудничество между Россией и Приднестровьем будет крепнуть и развиваться и дальше».

С ответным словом выступил Александр Аргунов, который отметил, что два из трех запланированных объектов уже построены в Рыбнице. «Мало кто верил, что проекты удастся реализовать. Однако, несмотря на огромные трудности, мы справились с поставленной задачей. Построенный в рамках нашего гуманитарного проекта детский сад уже давно обжит маленькими новоселами. А противотуберкулезный диспансер, оснащенный по последнему слову техники, скоро примет первых пациентов. Есть все основания полагать, что ввод в эксплуатацию этого важнейшего объекта поможет значительно улучшить ситуацию в регионе».

После подписания акта представители АНО «Евразийская интеграция» посетили строящуюся в рамках гуманитарного проекта школу №6. Ее пуск намечен в нынешнем году.

Дина Листюгина.

КАМЕНКА

Коммунальные службы победили снегопад

В Каменском районе продолжаются работы по ликвидации

последствий непогоды.

С двух часов ночи 8 февраля на расчистке дорог работало 6 единиц техники Каменского ДСЭУ. К 9 часам утра, сообщает пресс-служба местной госадминистрации, были освобождены от снега центральные городские улицы, а также подъездные дороги и центральные сельские улицы, за исключением сел Грушка, Окница, Кузьмин и Фрунзовка. Работы продолжаются. Машина с песком и пескоразбрасыватель находятся на линии. Около 10 дорожников задействованы на расчистке мостов. Работниками Каменского ПУЖКХ приведены в порядок городские тротуары.

Пассажирский транспорт в направлении столицы республики курсирует по графику, перебоев с обеспечением населения продуктами первой необходимости нет. Все объекты жизнеобеспечения района работают в плановом режиме.

Всего по республике было задействовано более двухсот человек, 81 единица техники, использовано более одной тысячи тонн песчано-солевой смеси. Ограничений автомобильного сообщения с Украиной и Молдовой нет. Движение транспорта по республиканским трассам осуществляется бесперебойно. Жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена.

Дубоссары

Защитникам Отечества посвящается

В Дубоссарском историко-краеведческом музее открылась традиционная выставка «Отечества верные сыны».

По словам директора музея Ирины Антоновой, «выставка посвящена празднику 23 Февраля – Дню защитника Отечества – и рассказывает о дубоссарских защитниках Родины: участниках гражданской и Великой Отечественной войн, воинах-интернационалистах, защитниках Приднестровья, представителях казачества. На ней экспонируются более 120 музейных предметов, в числе которых уникальные фотографии, документальные воспоминания участников гражданской войны начала XX века, посвященные периоду зарождения и становления Рабоче-Крестьянской Красной Армии, впоследствии переименованной в Советскую Армию. Здесь представлены фотографии, личные вещи, награды защитников Отечества, проходивших воинскую службу в разных уголках нашей планеты».

Первыми посетителями экспозиции стали шестиклассники РСОШ №4. Почетный гость – представитель казачества Георгий Михайлович Кожухарь – рассказал школьникам о событиях 1990-1992 годов, об отражении агрессии Республики Молдова и защите Приднестровья.

Инна Влада.