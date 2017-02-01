В ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Ежегодно, начиная с 1999 года,  8 февраля в Приднестровье отмечается День науки. В 2001 году он был официально закреплён в приднестровском календаре праздничных и памятных дат. Именно в этот день в 1724 году основана Российская академия наук.

 

Одним из старейших научных центров нашей республики является Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ПНИИСХ), ведущий свою историю с 1930 года. Идея его создания принадлежала основоположнику мелиорации в нашем крае Афанасию Ивановичу Погибко. Для будущей опытной станции он передал свой земельный участок вместе с хозяйственными постройками и сельхозинвентарём. Первоначально весь штат станции составлял 16 человек. На пике деятельности института в нём  работало несколько сотен человек. Конечно, процессы, которые происходили в 90-е годы, не обошли стороной и ПНИИСХ. Тем не менее, в отличие от многих других научных центров на постсоветском пространстве, он жив и сохранил свой профиль.

Любой дачник скажет, что сегодня не проблема приобрести семена самых разрекламированных сортов и гибридов иностранной селекции. Для приживания рассады её «брендовость» никакого значения не имеет. В агрономии есть понятие «районированные сорта и гибриды» сельхозкультур. Проще говоря, адаптированные к тому или иному химическому составу почвы и определённым климатическим условиям. Никто не спорит, что у нас богатый минеральными веществами чернозём. Вот только многие «иностранцы» у нас не приживаются. Выведены они были для выращивания в несколько других условиях, а посему либо чахнут, либо, как любят выражаться заядлые огородники, «прут в ботву». В интервью корреспонденту нашей газеты министр сельского хозяйства признался, кстати,  что сам экспериментировал с выращиванием «брендовых» и местных сортов и гибридов овощей. Своеобразное соревнование на приусадебном участке убедительно выиграл семенной материал  с маркировкой «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».

«При том скудном финансировании, которое в настоящее время получает ПНИИСХ, там  создаются конкурентоспособные гибриды и сорта», – заключил Ефимий Коваль.

Плоды селекционной работы  Приднестровского НИИ сельского хозяйства тоже стали «брендовыми». Наш семенной материал с удовольствием покупают аграрии из стран ближнего и даже дальнего зарубежья.

Более того, Ефимий Коваль рассказал и о том, что  интерес к плодам труда приднестровских учёных, работающих в структурах министерства сельского хозяйства, проявляют не только иностранные аграрии, но и специалисты в области лесного хозяйства из соседних стран.

Оказывается, что, например, саженцы, выращиваемые в питомнике республиканского научно-исследовательского института экологии и природных ресурсов,  достаточно популярны в соседней Молдове.

В своё время в ведение гослесфонда были переданы 2700 гектаров земель сельхозназначения. Речь идёт о так называемых «неудобных землях»  – склонах холмов, оврагах и т.д. «Надо облесить эти земли. Эта задача и стоит сегодня перед институтом. Надо подобрать породы деревьев и кустарников, чтобы закреплялись склоны, чтобы не было эрозии. Я думаю, что институт справится с этой задачей», – сказал в интервью нашей газете министр сельского хозяйства.

Стоит заметить, что Приднестровье – одна из самых обделённых лесами стран Европы. «Норма лесистости (отношение площади лесов к площади страны. – Прим.)  – 12,5%. У нас же лесистость составляет всего 7,5%», – подчеркнул Ефимий Коваль.

Не так давно на страницах нашей газеты (публикация доктора сельскохозяйственных наук Г. Леонтяка «Сберечь то, что есть» от 4 февраля) уже поднималась проблема восстановления полезащитных лесополос.  По словам Ефимия Коваля, НИИ готов помочь решить и её. «Лесополосы будем закладывать там, где сам хозяйствующий субъект будет заинтересован в том, чтобы не только посадить, но и ухаживать за ними. Саженцы будут  государственные. А вот уход за лесополосами – задача хозяйствующего субъекта», – заметил в интервью нашей газете министр сельского хозяйства.

Ещё одной задачей, стоящей перед республиканским  НИИ экологии и природных ресурсов, является сохранение животного и растительного мира. У нас, как сообщил Ефимий Коваль, крайне мало особо охраняемых территорий – заповедников и заказников. Они занимают всего 1% общей площади республики. Поэтому, по словам руководителя минсельхоза, планируется создание ещё одной заповедной зоны. «В Рыбницком районе выберем участок для сохранения редких видов растений и животных», – поделился планами министр.

Недавно министерство сельского хозяйства и природных ресурсов было реорганизовано. На его базе были созданы два отдельных ведомства – собственно минсельхоз и госслужба экологического контроля. В структуру последней вошел и республиканский НИИ экологии и природных ресурсов. В одном из ближайших номеров нашей газеты планируется опубликовать интервью с начальником этой госслужбы Василием Сотниковым.

Эти же два примера – свидетельство того, что наука в Приднестровье, несмотря на сложности в экономике, всё же развивается. Весь мировой опыт говорит о том, что частный бизнес готов вкладывать средства в те научные разработки, которые быстро себя окупают. Селекционную и природоохранную деятельность к таковым можно отнести с большой натяжкой. На выведение новых сортов и гибридов сельхозкультур уходят годы. Но во всех правилах, как известно, бывают исключения. В интервью нашей газете Ефимий Коваль, например,  отметил, что уже есть приднестровские аграрии, которые готовы помочь ПНИИСХ, создав на своих сельхозпредприятиях опытные участки для селекционной работы.

Сергей Стелемах.

09 Фев 2017г

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