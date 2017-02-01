ВРЕМЯ ТЕЧЕТ – УЧИСЬ ПЛАВАТЬ!

Приднестровские пловцы радуют своих тренеров великолепными результатами как на внутренних, так и международных соревнованиях.

Этому способствует и развитая в столице инфраструктура для водных видов спорта.

Наверное, поэтому молдавские спортивные деятели уже несколько лет проводят зимний чемпионат Молдовы по плаванию в Тирасполе, в спорткомплексе «Шериф». Условия там и вправду отличные, аналогов которым в Молдове нет. Вот и в минувшие выходные, со 2 по 4 февраля, пловцы из Тирасполя, Рыбницы, а также Кишинева и Бельц, выясняли, кто же самый быстрый на различных дистанциях. Всего столица Приднестровья приняла 197 пловцов, что является рекордом по количеству участников первенства за последние несколько лет.

На открытии соревнований были вручены кубки лучшим пловцам 2016 года. Звания лучшей пловчихи удостоились сразу две спортсменки – наша тираспольчанка Татьяна Салкуцан, а также гостья из Бельц Татьяна Кишка. Последний успех 15-летней Тани Салкуцан – третье место на Кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года. Девушка установила юношеский и взрослый рекорд Молдовы на дистанции 200 метров на спине.

Этот результат воспитанницы Тираспольской СДЮШОР, которую по праву можно назвать лидером сборной, во многом заслуга и ее тренера Евгения Карабецкого. Заслуженный тренер ПМР и РМ также отмечен в номинации «Лучший тренер».

Не обошлись без новых рекордов и тираспольские заплывы. Мастер спорта международного класса Татьяна Салкуцан на дистанции 100 м стилем баттерфляй обновила молодёжный рекорд Молдовы, теперь он равен 1.05.59 мин. Спортсменка показала достаточно сильный результат для начала сезона на дистанции 200 м на спине (2.14.88 мин.), который уже является нормативом для выступления на Играх Балканских стран, а также молодёжном и взрослом чемпионате мира.

Отметим также тираспольского брассиста Евгения Папонина, который завоевал золотую медаль на своей дистанции. Порадовала своих тренеров также молодая столичная пловчиха Александра Дейнеко, выполнившая норматив мастера спорта. Саша – кандидат на участие в Олимпийском фестивале европейской молодежи. Татьяна Салкуцан, Евгений Папонин и Анна Космина – наши представители на грядущей Балканиаде. Отметим также золотых призеров Власа Кононова, Владимира Налейкина и юных спортсменов – Варвару Травникову, Екатерину Барабаш, Влада Згобу.

АНДРЕЙ ПАВЛЕНКО.