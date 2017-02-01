ВЫШЕЛ ЗА ХЛЕБОМ – ОБЕЗВРЕДИЛ ПРЕСТУПНИКА

В Бендерах 4 февраля на продавца магазина, 57-летнюю женщину, было совершено разбойное нападение.

Мужчина в медицинской маске зашёл в магазин «Чайка» около часа дня. Применяя силу и угрожая пистолетом, злоумышленник стал требовать денег и ключи от магазина. Волею случая именно в этот момент сотрудник отделения административной службы УВД г.Бендеры Игорь Кожухарь вместе с супругой и дочкой пришли в магазин за хлебом. Поскольку дверь в торговый зал оставалась открытой, милиционер услышал разговор на повышенных тонах и увидел, как мужчина заталкивает продавца в подсобное помещение. Почувствовав неладное, тихо вошел в здание. Женщина была уже в подсобке и пыталась отвести от себя пистолет, который наставил на нее преступник. Воспользовавшись внезапностью появления, Игорь Кожухарь бросился на мужчину и зажал его в угол, изменив направление дула пистолета и дав тем самым женщине возможность выскочить из кладовой.

Схватка с преступником продолжилась в торговом зале. Злоумышленник оказывал активное сопротивление, по-видимому, терять ему было нечего. В какой-то миг, увернувшись, ему удалось вырваться на улицу. Ожесточенная борьба завязалась и у магазина. На помощь Игорю поспешили продавец Татьяна и жена. Сотрудник милиции уже понимал, что пистолет, скорее всего, ненастоящий, иначе давно бы выстрелил. Спустя еще несколько мгновений налетчика удалось обезвредить.

Как было установлено, в свои неполные 29 лет задержанный уже был трижды судим по различным статьям Уголовного кодекса. Из мест лишения свободы вышел в ноябре прошлого года. Согласно проведенной экспертизе, в момент совершения разбойного нападения злоумышленник находился под воздействием наркотика. При задержании у него были обнаружены и изъяты бутафорский пистолет, кастет и скотч. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Олег Федоров.