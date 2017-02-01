Первая лекция Школы инновационной журналистики состоится в ПГУ

Лекция на тему «Откуда берутся новости» пройдёт 21 февраля в 13.00 в режиме видеомоста Москва – Тирасполь с участием руководителя учебных программ Международного информационного агентства «Россия сегодня» Олега Щедрова. Семинары и мастер-классы будут проводиться ежемесячно. Участниками проекта могут стать как студенты, так и уже работающие журналисты. Проект предполагает проведение серии специальных семинаров и практикумов по самому широкому спектру актуальных для современной журналистики тем. Особое внимание уделят особенностям работы СМИ в эпоху digital-технологий и бума в развитии социальных сетей. Слушатели школы узнают о роли и влиянии Интернета и социальных медиа на создание и дистрибуцию новостей; о том, как использовать знания основ «конфликтологии» в репортерской работе; о практике создания «горячих» новостей (breakingnews), а также правилах организации и проведения прямых текстовых, радио- и видеотрансляций. В рамках проекта выступят представители национальных и международных СМИ, преподаватели ведущих вузов и известные медиа-эксперты. Школа инновационной журналистики организована Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ПГУ.