Концепция бюджетно-налоговой политики – в работе

В Правительстве продолжается совместная работа по разработке проекта Концепции бюджетной и налоговой политики на 2018 год и среднесрочную перспективу. В рамках состоявшегося совещания у премьер-министра Александра Мартынова обсудили основные параметры документа.

В частности, говорили о бюджетных расходах и необходимости приведения социального уровня Приднестровья к международным стандартам. Что касается налоговой политики, участники проанализировали расчеты фискальной нагрузки на предприятия по каждой отрасли экономики. Данный вопрос в ближайшее время обсудят вместе с представителями бизнес-сообщества на площадке СПАПП и министерства экономического развития. Все высказанные предложения будут переданы профильной рабочей группе.

Также говорили о необходимости проведения анализа потребностей внешнего рынка с целью выявления наиболее актуальных для развития отраслей промышленности. Особое внимание уделили вопросам разработки льготного налогового режима для вновь созданных производств и совершенствованию инвестиционного законодательства. Затронули и тему создания и функционирования в Приднестровье Центра стратегических разработок.