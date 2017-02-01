40 ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Четыре часа работы пленарного заседания Верховного Совета. В среднем, по 10 вопросов в час. Но нередко блок вопросов рассматривается в течение нескольких минут, а на обсуждение одного приходится несколько десятков минут. О некоторых из них – в сегодняшнем обзоре законотворческого процесса.

На развитие

Использование средств специального газового счета регулируется Законом «О некоторых особенностях расчетов за природный газ». Его нормы действуют не первый год, с тех пор, как власти республики приняли болезненное для себя решение об отвлечении денег с него для ликвидации дефицита республиканского бюджета, а также Пенсионного фонда, из которых выплачиваются зарплаты, пенсии, социальные пособия. На спецсчете, в народе называемом газовым, аккумулируются средства, которые потребители, как физические, так и юридические лица, оплачивают за использованный природный газ. Отныне контролировать поступление и расходование средств газового счета будут совместно Правительство, Верховный Совет и Счетная палата.

Вместе с тем, в тарифах на энергоносители присутствует так называемая газовая составляющая. Ранее эту часть средств спецсчета энергоснабжающие предприятия использовали для своего развития, выполнения инвестиционных программ на основе постановлений Правительства. Глава государства, представивший в парламент в режиме законодательной необходимости поправки в базовый закон, считает, что этот механизм должен быть направлен в правовое русло и закреплен в виде закона. В этом он нашел поддержку депутатского корпуса и министерства промышленности и регионального развития. Деньги тепловым, электрическим сетям, водоканалу необходимы для поддержания в работоспособном состоянии собственных сетей и оборудования. Это, в свою очередь, нужно для надежного обеспечения потребителей электроэнергией, горячей и холодной водой, теплом, газом, а в конечном итоге – энергетической безопасности и развития экономики. Без денег имеющим для страны стратегическое значение жизнеобеспечивающим предприятиям, испытывающим острый дефицит оборотных средств, этого не добиться. Нехватка же финансовых средств объясняется, во-первых, низким уровнем платы за энергоресурсы со стороны республиканского и местных бюджетов, а во-вторых, тем прискорбным фактом, что, ввиду острого дефицита средств в казне, государство уже многие годы не компенсирует энергоснабжающим организациям сумму льгот, предоставляемых населению и экономическим агентам.

Приняв законопроект в двух чтениях, народные избранники направили его Президенту для подписания и обнародования.

На продажу выставляется…

Одним из источников пополнения как республиканского, так и местных бюджетов недостающими средствами является продажа объектов государственной собственности. Вопрос этот неоднозначный, требующий взвешенных подходов и решений. Поэтому Правительство представило в Верховный Совет проект закона, которым утверждается перечень малых объектов приватизации, в настоящее время находящихся на балансе министерств и ведомств. В нем 30 объектов, в числе которых общежития, учебные корпуса, другие неиспользуемые и лежащие тяжким бременем на бюджетах ведомств, а значит, государственной казне, здания. У их владельцев накапливаются долги по коммунальным услугам перед предприятиями, поставляющими их, нет средств на содержание и охрану. Предполагаемая выручка от реализации этих объектов – более 5 млн рублей.

Правительство считает, что продажа неэффективных, неиспользуемых по прямому назначению объектов создаст условия для роста деловой активности субъектов, их приобретших. С другой стороны, состояние некоторых объектов недвижимости настолько плачевное, что вряд ли найдется человек, который захочет купить их по заявленной цене. В этом случае вполне можно использовать столичный опыт, когда в начале 2000-х объекты долгостроя реализовывались местной властью за символический 1 рубль, только бы их достроили и ввели в эксплуатацию.

Представленный список объектов, предназначенных для продажи, был принят народными избранниками в первом чтении. Не исключено, что в рамках второго он будет расширен. Принятие закона позволит начать работу членам оценочных комиссий, которые и призваны определить стоимость конкретного объекта недвижимости, находящегося в настоящее время в собственности государства.

Учись, послужишь потом

Парламентарии поддержали законодательную инициативу вице-спикера Галины Антюфеевой и депутата Олега Белякова. На суд коллег они представили законопроект «О внесении изменений в Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», нормы которого предполагают предоставление отсрочки от службы в Вооруженных силах выпускникам школ, отправившимся получать высшее профессиональное образование за рубежи Приднестровья. Самое важное дополнение – не только тем, кто вошел в государственную квоту, но и тем, кто отправился «грызть гранит науки» самостоятельно, на свой страх и риск. Есть одно условие использования конституционного права на образование – оно должно получаться впервые.

Внесение этих норм в правовую базу республики объясняется изъянами правоприменительной практики, когда существующий правовой пробел давал основания к возбуждению против таких ребят уголовных дел за уклонение от воинской службы. Поэтому ряд депутатов считает необходимым в рамках второго чтения законопроекта внести в него поправку и распространить действие принятого закона на правоотношения, возникшее ранее.

Вырыл – заасфальтируй

Депутатский корпус намерен законодательно регламентировать процедуру проведения ремонта дорожного полотна после того, как оно было вскрыто для прокладки инженерных сетей различного назначения. С данной инициативой выступил депутат Вадим Кравчук. Сейчас этот порядок регламентируется на подзаконном уровне. Суть законодательной инициативы состоит в следующем: организация, которая нарушила дорожное полотно в связи с производством инженерных работ по прокладке коммуникаций, по их окончании обязана или восстановить его самостоятельно, или компенсировать затраты по производству этих работ специализированному дорожному предприятию.

Кадровое назначение парламента

Одно и то же лицо не вправе занимать должность председателя Счетной палаты более двух установленных законодательством сроков подряд. Закон суров, но он закон! Счетная палата является контрольным органом Верховного Совета. Длительное время его возглавляла финансист с многолетним опытом Светлана Изместьева. На финише прошлого года на этом посту ее сменила Татьяна Кирова, которая ранее занимала должность заместителя руководителя. В ходе пленарного заседания произошла кадровая рокировка – депутаты единогласно утвердили кандидатуру Светланы Изместьевой в должности заместителя председателя Счетной палаты.

Александр ЗАВЕЛЯ.