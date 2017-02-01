На прошлогодних президентских выборах в Приднестровье работало 94 иностранных наблюдателей из 15 стран мира.

Во время интервью и на пресс-конференциях средствам массовой информации они признавались, что организация выборов проведена на высшем уровне, а работа избирательных комиссий заслуживает самых добрых слов. Аналогичные слова из уст зарубежных гостей звучали и во время проведения в нашей республике Единого дня голосования 29 ноября 2015 года.

«Работа Центральной избирательной комиссии и всех её производных – результат действия демократических процессов любого государства. В Приднестровье, в условиях непризнанности, роль избирательных комиссий имеет более высокий уровень, чем в остальных государствах. На нас смотрят. Да, кого-то мы раздражаем как часть Русского мира. Раздражает наш вектор на независимость с последующим присоединением к России. Но и друзья, и враги отлично понимают, что у нас работают демократические механизмы, соблюдается воля народа – это самое главное. И обеспечили его вы», – эти слова произнёс Президент Приднестровья Вадим Красносельский, предваряя церемонию награждения членов избирательных комиссий всех уровней, прошедшую в среду 8 февраля в малом зале Дворца Республики.

В этот день председатель Центральной избирательной комиссии Елена Городецкая получила из рук Президента орден «За заслуги» II степени. Обращаясь к своим коллегам, глава Центризбиркома подчеркнула: «Наши избирательные комиссии 27-й год обеспечивают претворение в жизнь воли народа. Наши избирательные комиссии – это тот сосуд, в котором воля народа превращается в законно избранные органы государственной власти. Этот сосуд, я глубоко уверена, на протяжении всех этих лет был создан из алмазов, потому что он крепок и устойчив к каким-либо влияниям и давлению. Повлиять на наши избирательные комиссии может только народ и закон».

Ещё ряд членов избирательных комиссий всех уровней, а также сотрудники аппарата ЦИК и представители действующего при Центризбиркоме научно-консультативного совета были награждены медалями «За безупречную службу» II и III степеней, «За трудовую доблесть», «За отличие в труде» и «25 лет Приднестровской Молдавской Республике», а также Почётными грамотами Президента ПМР. Нескольким было присвоено почётное звание «Заслуженный работник».

Отмечая работу избирательных комиссий во время двух последних электоральных кампаний, Председатель Правительства Александр Мартынов подчеркнул: «Хочу отметить, что право избирать и быть избранным принадлежит каждому гражданину Приднестровской Молдавской Республики. От успешной и профессиональной работы Центральной избирательной комиссии, территориальных и участковых комиссий зависит, насколько это право будет реализовано. От этого зависит и сама государственность Приднестровья, ибо государство может считаться состоявшимся только тогда, когда в нём будут соблюдаться все права граждан».

В свою очередь, вице-спикер парламента Галина Антюфеева заметила, говоря о двух последних приднестровских избирательных кампаниях: «Конечно, эти выборы были сложные. Сопряжены они были с невероятным давлением на членов избирательных комиссий. Благодаря тому, что вы проявили и мужество, и стойкость духа, и высокий профессионализм, эти выборы прошли прозрачно, честно и легитимно, с соблюдением законодательства».

В настоящее время, как уже писала наша газета, проходят ещё две избирательных кампании – по довыборам в Верховный Совет, где вакантными остались пять мест, и по довыборам (повторным выборам) в местные органы самоуправления. День голосования назначен на 2 апреля.

Александр Никитин.