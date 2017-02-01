Газ – тепло, движенье, свет

Уважаемые работники и ветераны газовой отрасли Приднестровской Молдавской Республики!

Примите искренние поздравления по случаю Дня образования газовой отрасли Приднестровской Молдавской Республики!

Именно вы ежедневно обеспечиваете бесперебойную транспортировку газа каждому потребителю, безаварийную работу газовых сетей и оборудования. Именно вы улучшаете качество жизни наших граждан, способствуете сохранению их здоровья, несете комфорт и тепло в их дома.

Работая подчас в сложных условиях, вы неизменно демонстрируете высокий профессионализм и искреннюю преданность делу.

Убеждён, что, опираясь на накопленный опыт и крепкие трудовые традиции, вы и впредь будете успешно решать поставленные задачи на благо Приднестровской Молдавской Республики и приднестровцев.

Особые слова благодарности хотел бы высказать в адрес ветеранов, заложивших фундамент нынешней стабильности и динамичного развития газовой отрасли – основы энергетической безопасности нашего государства.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Вадим Красносельский,

Президент ПМР.

Уважаемые работники

и ветераны газовой отрасли!

От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики сердечно поздравляю вас с Днем образования газовой отрасли Приднестровской Молдавской Республики.

Газовая отрасль является важнейшей сферой социально-экономического развития нашего государства. Использование природного газа способствует динамичному развитию промышленности и сельского хозяйства, жилищно-коммунального и энергетического комплекса, обеспечивает создание комфортных условий для жизни приднестровцев.

Благодаря ежедневному труду, отлаженной и эффективной работе коллектива газовой отрасли успешно решаются сложнейшие производственные задачи, обеспечивается бесперебойная подача «голубого» топлива населению.

Выражаю особые слова благодарности и признательности ветеранам отрасли. Отрадно, что традиции высокого профессионализма, ответственности и самоотверженности в труде приумножаются молодым поколением газовиков.

Уверен, ваша высокая самоотдача и верность делу будут и далее способствовать успешному развитию газовой отрасли на благо Приднестровья.

Желаю всем работникам крепкого здоровья, счастья, благополучия, жизненного оптимизма, профессиональных успехов и достижений!

Александр Щерба,

Председатель

Верховного Совета ПМР.