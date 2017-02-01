1917-й в истории Приднестровья

8 февраля в Приднестровье стартовал X республиканский творческий конкурс исторических сочинений, приуроченный к 100-летию со дня Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.

Проводит его общество историков–архивистов Приднестровья при поддержке государственной службы управления документацией и архивами и Центра исследования духовного и культурно-исторического наследия Приднестровья.

Как отмечают организаторы конкурса, основная цель проекта – изучение исторической памяти народа Приднестровья о событиях 1917 года, изменивших судьбу Отечества и повлиявших на все общественно-политические, экономические и культурные отношения в мире.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся (начиная с 14 лет) общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, учреждений профессионального и высшего образования, а также все желающие поделиться историей семьи, села, города, отдельных событий. В сочинении должны быть указаны конкретные сведения и факты по истории Приднестровья в период с 1917 по 1940 годы. Творческие работы могут представлять собой воспоминания и личные биографии людей, государственных деятелей, революционеров, деятелей народного хозяйства, культуры, науки, образования МАССР и т.д. Важным и необходимым пунктом сочинения является личное отношение автора к событиям 1917 года.

Лауреатов творческого конкурса наградят дипломами и ценными подарками. Победители примут участие в республиканской научно-практической конференции, посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в октябре 2017 года, а лучшие работы пополнят архивный фонд республики, приобретут статус исторических источников. Их опубликуют в различных научных изданиях и представят в экспозициях выставок.

Срок сдачи исторических сочинений – до 1 октября текущего года. Оценивать их будет оргкомитет, в состав которого войдут профессиональные историки – исследователи, архивисты. Подведение итогов намечено на период с 1 по 10 октября.

Более детальную информацию о конкурсе можно узнать в ГУ «Центральный государственный архив ПМР» (тел. 0(533)52299, 0(533)91938) или в государственной службе управления документацией и архивами ПМР (тел/факс 0(533)66282, тел. 0(533)66283).