Верные научной стезе

Высокая цитируемость трудов, научный авторитет, годы исследовательской работы, монографии и публикации в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией РФ, и других изданиях… Таковы особенности представителей ведущих научных коллективов Приднестровского госуниверситета. В главном интеллектуальном центре республики прошла итоговая конференция профессорско-преподавательского состава вуза, приуроченная ко Дню науки.

Обращаясь к коллегам, тем, кто «создает новые знания, участвует в решении сложных задач, поиске новых подходов, расширении горизонтов в познании природы», исполняющий обязанности ректора ПГУ Степан Берил отметил: наука всегда являлась предметом гордости любого государства. Приднестровье – не исключение. Научные исследования в ПМР относятся к важным государственным приоритетам, будучи ключевыми факторами безопасности республики. Безопасность же подразумевает не только экономическую, правоохранительную, военную составляющие, но и идеологическую, духовную, культурную.

Вот почему даже в самое непростое для республики время на науку выделялись значительные средства. Ситуация изменилась лишь в последние годы, когда было прекращено финансирование по целому ряду направлений, закрыто не менее десятка научно-исследовательских лабораторий. «Сегодня у руководства страны есть глубокое понимание роли науки и путей её дальнейшего развития», – констатировал Степан Берил.

Государственный советник Президента ПМР Анна Волкова зачитала Приветственный адрес Главы государства Вадима Красносельского, в котором говорилось, что преподаватели и ученые выполняют особую просветительскую миссию. «В самые сложные времена представители нашей науки продолжали демонстрировать преданность единожды выбранной стезе, оставаясь в центре творческой и научной жизни государства, – отмечает Президент ПМР. – Мы гордимся тем, что приднестровские ученые продолжают вносить весомый вклад в мировую копилку наивысших достижений человечества, работают над сохранением и развитием традиций отечественного научного сообщества».

Председатель комитета по образованию, науке и культуре Верховного Совета Михаил Бурла подчеркнул: науку нельзя воспринимать сугубо утилитарно. Это гораздо более широкое явление, и далеко не всегда уместно ждать от труда ученых немедленной материальной отдачи. Нынешнее руководство республики и воспринимает науку в Приднестровье как «ресурс, формирующий наш менталитет, нашу идеологию, как ресурс, который позволяет готовить кадры, повышать собственную квалификацию». И только благодаря науке ПГУ им. Т.Г. Шевченко имеет право существовать как вуз.

По мнению Михаила Бурлы, чтобы научный ресурс был действенным, необходимо предпринимать двусторонние усилия: и со стороны государства, и со стороны самих ученых и преподавателей.

Представитель министерства просвещения, член Высшего консультативного совета по науке и технике при Президенте ПМР Виктор Суринов обратил внимание, что, несмотря на трудности, приднестровская наука сохраняет высокие темпы развития, а это само по себе служит свидетельством её значительного потенциала.

По итогам проводившегося университетского рейтинга были названы лучшие исследователи, лаборатории, факультеты и кафедры. Из рук Степана Берила представители преподавательских и научных коллективов получили благодарственные письма.

Николай Феч.