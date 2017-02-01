ВЕСТИ С МЕСТ

Каменка

Возрождение духовности



В Каменке на строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы установлены два купола и водружены накупольные кресты.

Более полувека в городе не было церкви. Храм Успения Пресвятой Богородицы был разрушен в 30-х годах прошлого столетия. И только в 2000 году одно из зданий было переоборудовано под приход, а несколько лет назад началось строительство нового храма. Пожертвования на возведение церкви поступают в основном от прихожан, и собранных средств, как сообщил настоятель храма, протоиерей Сергий (Мороз), недостаточно, чтобы покрыть все расходы, поэтому пришлось обратиться за помощью к крупным компаниям, действующим на территории республики, к состоятельным людям. И они не остались равнодушными. Помощь пришла от СЗАО «Интерднестрком», ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» и от депутата Верховного Совета ПМР Порфирия Шкильнюка.

Всего над церковью воздвигнут семь куполов.

На данный момент выполнено 50% от общего объема работ. Для завершения строительства потребуется еще немало средств. В связи с этим настоятель храма от лица церкви и прихожан приносит благодарность всем, кто оказал поддержку в осуществлении производимых работ и обращается к тем, кому небезразлична православная вера, оказать посильную помощь для завершения возведения храма.

Агриппина НИКОЛАЕВА.

Дубоссары

Наши – в числе призеров!

Представители станции юных туристов (СЮТ) успешно выступили на соревнованиях в комбинированном личном первенстве по туризму, которые были проведены федерацией спортивного туризма РМ.

Как рассказала директор СЮТ Светлана Попель, в соревнованиях приняли участие команды туристов из 7 клубов Молдовы и Приднестровья. Нашу республику представляли ребята из Бендер и Дубоссар.

Дубоссарские туристы вошли в число призеров соревнований. Особо судейской коллегией были отмечены учащиеся СЮТ Кристина Ухожанская, Анастасия Бегун, Валерия Залевская и руководители кружков Владимир Железняк и Елена Стеблова.

Инна Влада.

Бендеры

Ориентир на победу Союз тхэквондо WTF Приднестровья являет собой замечательный пример, как за несколько лет можно сделать боевое искусство популярным и для детей, и для взрослых.

3 февраля был сделан еще один шаг в сторону развития тхэквондо в республике. В бендерской школе №11 состоялось открытие секции этого единоборства.

Как отметил тренер Вячеслав Балан, он начал заниматься с ребятами еще в октябре прошлого года. Сейчас тренировки по тхэквондо посещают 35-40 маленьких спортсменов. Официальное же открытие секции в союзе тхэквондо наметили на февраль: именно сейчас ребята сдавали свой первый экзамен на желтый пояс.

«Это действительно историческое событие в нашей организации, – считает Юрий Лесовой, председатель союза тхэквондо ПМР. – Но мы в Бендерах всегда хотели открыть базовую точку, потому что это олимпийский вид спорта. Дети с удовольствием занимаются. И, наконец, в этом году свершилось, благодаря спонсору Игорю Юзефовичу, администрации школы №11, госадминистрации города Бендеры». Добавляет важности событию и то, что секция открыта в микрорайоне Ленинском. Это довольно большой микрорайон, но секций для детей и подростков в нем не так много. Теперь пришла пора заняться тхэквондо!

Что касается турниров, то наших тхэквондистов ждет действительно тяжелый год. Совсем скоро они отправятся на рейтинговый турнир в Турцию, медали на котором являются еще одним шагом к Олимпиаде (тхэквондо, как и каратэ, – олимпийский вид спорта). Кроме того, ребята будут проходить отбор на чемпионат мира в Корее, участие в котором – мечта каждого тхэквондиста. А для первоклашек и второклашек, только начавших свой спортивный путь в бендерской секции, успехи взрослых – лучший пример для подражания.

АНДРЕЙ ПАВЛЕНКО.