Полку кулинаров прибыло

28 счастливчиков получили дипломы об окончании Тираспольского техникума коммерции. Они стали профессиональными кулинарами.

Из них с отличием учебное заведение окончил Иван Кужухарь.

Позади учеба, производственная практика в оздоровительном комплексе «Днестровские зори» в Меренештах, на предприятиях общественного питания города и республики. Не случайно отличившиеся на практических занятиях ребята приглашены на работу. Для 20 из них вопрос трудоустройства снят с повестки дня: они уже заключили трудовые договоры с работодателями.

Профессия «повар» в Тираспольском техникуме коммерции – начальная ступень в получении избранной профессии. Дальше выпускники смогут продолжить обучение заочно как в техникуме, так и в Приднестровском госуниверситете по специальности «Технология продукции общественного питания». Так в нашем учебном заведении успешно осуществляется программа непрерывного профессионального образования.

Дипломы выпускникам вручались в торжественной обстановке в актовом зале. Именинников поздравлял весь педагогический и студенческий коллектив.

Я. Лаевская,

директор техникума.