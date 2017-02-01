С Россией вместе в будущее

Сегодня на базе Тираспольской средней школы №7 для абитуриентов, претендующих на обучение в вузах Российской Федерации по уровням образования бакалавриат и специалитет, проводится отборочное испытание по профильному предмету.

Информация об итогах отборочных испытаний будет высылаться в «личный кабинет» кандидатов, зарегистрированных на официальном сайте для отбора иностранных граждан на обучение в вузах Российской Федерации. Участникам, зарегистрированным на сайте http://russia.study/ и претендующим на обучение в вузах культуры и искусства, а также на получение уровней образования: магистратура, интернатура и послевузовское образование, надо подготовить личное дело, отсканировать документы и загрузить в «личный кабинет» для участия в конкурсе портфолио.

Личное дело и электронный носитель (флеш-накопитель) со сканированными документами следует предоставить в министерство просвещения ПМР.

Приём документов осуществляется с 13 по 16 февраля 2017 года. С более подробной информацией о графике проведения тестирования можно ознакомиться на сайте министерства просвещения ПМР.