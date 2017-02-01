О ВОДИТЕЛЕ МАРШРУТКИ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА, ИЛИ КАК ОСТАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ

«Есть в Тирасполе человек. Работает он водителем маршрутки №9. Кто ездил с ним, на весь день заряжается хорошим настроением. Говорит грамотно, веселый, внимательный. В общем, идеальный водитель. Сегодня он еще и дедушку через дорогу перевел. Остановил маршрутку, вышел, помог и потом опять за руль». Вот такой отзыв мне удалось прочитать на просторах социальных сетей. А ниже отзыва размещалось видео, где упомянутый водитель очень аккуратно, не спеша водет через дорогу пожилого человека. Видео снято на камеру телефона кем-то из очевидцев. Когда водитель вернулся за руль, пассажиры маршрутки стали аплодировать ему, а какая-то девушка поблагодарила за добрый поступок. А он лишь скромно улыбнулся в ответ и тронулся с места.

Мысль написать о редком для нашего времени человеке сразу закралась в мою голову. И после некоторых усилий удалось найти номер телефона героя видео. Выяснилось, что зовут водителя Геннадий Евгеньевич Пастьян. Но так хотелось побеседовать с ним не по телефону, а с глазу на глаз! Чтобы узнать философию его жизни. Чтобы понять, почему он так разительно отличается от большинства из нас. Нужно сказать, что Геннадий Евгеньевич не сразу согласился на интервью, уверяя, что он «просто так живет и не хочет афишировать это». Мол, ничего в его поступках особенного и нет. Однако отказать в помощи журналисту Геннадий Евгеньевич не смог, как и вообще не любит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Беседа состоялась в одном из тираспольских кафе. Забегая вперед, скажу, что длилась она немало, потому что о жизни, любви и предназначении человека за двадцать минут не скажешь. Потому что разговор из формата интервью очень скоро перешел в формат, когда люди говорят о самом светлом, важном и наболевшем одновременно.

Рассказываю, что мой сын, посмотрев видео, как Геннадий помогает перейти дедушке дорогу, сказал: «Вот это круто!». Мой собеседник отвечает, что ничего крутого в его поступке нет. А вот то, что ни один человек, хотя остановка была полна людей, не додумался помочь пожилому человеку, огорчает. «Люди помогать не готовы, как не готовы зачастую и принимать помощь. На меня многие смотрят с удивлением. А мне нравится жить так и шутить, поднимая пассажирам настроение. В определенный момент жизни я понял, что вся эта мишура, которая окружает нас, не важна. Нужно быть самим собой», – делится он.

Геннадий Евгеньевич говорит, что такая маршрутка под номером 9 желтого цвета в городе одна. Стал же водителем маршрутного такси он совсем недавно. В свое время окончил художественную школу, затем три года играл в КВН за ПГУ. В годы перестройки занялся торговлей и 20 лет жизни отдал ей. Увлекается велоспортом, аэрографией. И где бы ни работал, всюду старается быть внимательным к людям. Говорит, что своих пассажиров не столько веселит, сколько просто общается с ними. Признается, что когда люди заходят в салон и слышат приветствие, то первая реакция пассажиров – шок, удивление. Потому что люди не привыкли открываться друг другу, считает Геннадий Пастьян. Боятся всего. Но страх – самое плохое чувство. Западных людей с самого детства учат, что есть жизнь после смерти. А наши люди боятся неизвестности. Но, уверен мой собеседник, есть Бог, есть душа, есть продолжение. И невозможно жить в постоянном страхе. Хотя у каждого человека – своя точка опоры, свое слабое место, есть оно и у нашего героя. Это его сын. «Я понимаю, если ему будет угрожать какая-то опасность, то я свою жизнь, не раздумывая, отдам за него», – признается Геннадий.

Из беседы узнаю, что с таким трепетным отношением к людям герой этого материала не родился. Все случилось после того, когда был между жизнью и смертью, и все же остался жить. «И ты понимаешь тогда: все, что у тебя было в этом мире, что казалось тебе таким важным, совершенно ничего не значит. Все сиюминутно. А сейчас миром правят жадность и гордыня. Я иногда вожу людей бесплатно. Вот стоит бабушка на остановке, ты видишь, что ей холодно, и предлагаешь: «Поехали, я подвезу Вас». У меня есть мать, и мне было бы приятно, чтобы кто-то так же отнесся к ней». Слушаю своего собеседника, и мурашки бегут по коже.

Геннадий Пастьян вспоминает случай, как в 90-е поехал с товарищем в Румынию за товаром. Не успели переправиться на пароме и остались в ночи с сумками на улице. Была зима, холодно. Их заметил какой-то мужчина, расспросил. Затем загрузил их сумки в свою машину и отвез двоих незнакомых ему людей к себе домой. Растопил камин, принес еды. Утром отвез на паром. И этот случай врезался в память Геннадия прочно.

Многое в жизни Геннадий Евгеньевич переосмыслил и после общения с пожилой женщиной, которой врачи сказали, что ей осталось жить совсем недолго. Он слышал, как она успокаивала родных: «Я свое пожила, у меня есть дети, есть внуки. Теперь живите вы, молодые». Мой собеседник каждый день помнит о том, что жизнь эфемерна, что в ней важны лишь добрые слова, добрые дела, поступки. Только это. «А мы обвешиваем себя своими страхами, ненужным хламом, вещами, предрассудками, – продолжает он. – Но нужно отбросить все это. Я был внизу, был наверху. И все это неважно. У тебя может не быть денег, но ты выходишь на улицу, и возможность заработать появляется. Тебя словно ведут сверху. Так во всем. Мы приходим и уходим из этого мира голыми, но мы можем оставить о себе какую-то память. Мы не знаем, сколько каждому из нас отмеряно. Но вы просто запомните меня таким».

Мила Иванова.