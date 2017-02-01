ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТАНКОСТРОЕНИЯ

Приднестровье – прародина отечественного танкостроения. Не смейтесь, в этой фразе есть доля истины. Ведь именно под Тирасполем впервые на территории одной шестой части суши ровно 98 лет тому назад, 7 февраля 1919 года, танки участвовали в боях. Правда, использовали их интервенты, но впоследствии четыре из них стали первыми советскими танками. Более того, послужили прародителями первой серии бронированных гусеничных машин отечественного производства.

Первое применение в бою танков на просторах нашей Родины было неудачным. Французская «железная невидаль», поддерживавшая атаку румынской пехоты, красноармейцев в панику не ввергла. Натиск врага был отбит. По воспоминаниям очевидцев, впереди бежали отступающие румыны, за которыми пытались угнаться французские танкисты our website. Скорость у танка «Рено» FT-17 была невелика – примерно 8 км/ч. Это по шоссе. На пересечённой местности и того меньше. Солдат, пребывая в паническом состоянии, бежит куда быстрее.

После неудавшейся тираспольской премьеры рота французских танков была переброшена на другой участок фронта, где ещё больше оконфузилась. 18 марта того же года под Березовкой (нынешняя Одесская область Украины) бригада под командованием Никифора Григорьева (того самого Григорьева, который впоследствии изменит советской власти, а затем будет убит махновцами) из состава 2-й Украинской Советской армии неожиданно ударит по объединённой группировке интервентов и деникинцев. «Противник – греки, французы и добровольцы (деникинцы. – Прим.) – был выбит с передовых позиций и, растерявшись, бежал в полном беспорядке. В течение нескольких минут нам досталось много трофеев: около 100 пулемётов, четыре орудия, из них два дальнобойных, масса снаряжения, семь паровозов, пять эшелонов, бронированный поезд, четыре танка и два штаба, греческий и французский», – говорилось в донесении комбрига Григорьева.

Один из захваченных танков был отправлен в подарок Ленину. «Без оружия и без винтовок шёл украинский пролетариат на усовершенствованные орудия современной техники, но, как видите, даже танки, эти современные чудища, порожденные последней войной, не устояли перед революционной войной, и сегодня 2-я Украинская Советская армия имеет счастье преподнести Вам, дорогой учитель, одно из этих страшных орудий. Вам мы отправляем один из этих танков, который будет лучшим доказательством мощи пролетарской революции», – говорилось в сопроводительном письме бойцов 2-й Украинской Советской армии. 1 мая «подарок» участвовал в военном параде в Москве. Позже в столицу прибыла ещё одна машина, правда, в неисправном состоянии.

Примечательно, что два оставшихся из захваченных под Березовкой танков в мае под Екатеринославом (нынешний Днепропетровск-Днепр) участвовали в боях с григорьевцами. Превратности судьбы…

Что же касается неисправной машины, оказавшейся в Москве, то её в скором времени в разобранном состоянии доставили в Нижний Новгород на завод «Красное Сормово», где планировалось наладить производство копий «Рено». Загвоздка заключалась в том, что в пути некоторые детали и узлы были утеряны. Поэтому, когда приходится читать, что большевики не мудрствуя лукаво просто скопировали французский танк, хочется вступить в полемику с авторами этих публикаций. Многое пришлось проектировать заново. 31 августа 1920 года первый советский танк, получивший название «Борец за свободу товарищ Ленин», покинул заводской цех. Впоследствии было построено ещё 14 «Русских Рено».

Сергей Стелемах.