В СЕТЯХ СМЕРТИ

На территории Приднестровья в этом году зарегистрировано два факта самоубийства, совершённых подростками.

1 января покончила с собой 16-летняя жительница столицы. Девочка выбросилась из окна, расположенного на 8-м этаже многоквартирного дома. Ещё один трагический случай произошёл недавно в Парканах. Оборвалась жизнь 16-летней школьницы. Говорить о причинах и мотивах, которые побудили подростков к суициду, пока рано. По обоим фактам ведётся следствие. Обе девочки из благополучных семей.

В столице также был зафиксирован случай, когда удалось спасти подростка, который собирался покончить жизнь самоубийством. В милицию поступила информация о 16-летнем парне, который является участником так называемой группы смерти в соцсетях и должен выполнить своё последнее задание: спрыгнуть с многоэтажки. Жизнь подростку спасла девушка-волонтер, которая входит в психологическую группу спасения под названием «Дельфины». Она сообщила о происходящем в милицию. Сотрудники столичного ГУВД задержали парня за несколько часов до рокового момента. Сейчас с ним работают психологи.

Оперативными подразделениями министерства внутренних дел установлено, что около 300 приднестровских подростков состоят в соцсетях в так называемых группах смерти. Жизнь каждого из них находится под угрозой. Модераторы игр давят на психику детей, внушают им чувства одиночества, безнадежности, отчаяния и бессмысленности жизни. Участнику ежедневно даётся определённое задание, последний этап игры – суицид. Чтобы манипулировать действиями подростков, кураторы этих групп прибегают к психологическому давлению и угрозам. Как отмечают в МВД, таким угрозам верить не надо, следует сразу обратиться в милицию.

Сейчас министерством внутренних дел проводится комплекс мероприятий оперативного и профилактического характера совместно со службами МГБ, министерств просвещения, зравоохранения и общественными организациями. Большая ответственность в противодействии этому злу ложится и на самих родителей. На что следует обратить внимание? Проверьте, есть ли у ребенка порезы, спит ли он в ранние утренние часы. Насторожитесь, если он рисует китов, бабочек, единорогов, отстраняется от окружающего мира. Проследите, в каких группах он состоит в соцсетях, есть ли в переписке с друзьями (на личной стене) фразы «разбуди меня в 4.20», «я в игре» или цифры, начиная от 50 и меньше. Будьте начеку, если ваш ребенок переписывается с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.

В министерстве внутренних дел открыта специальная «горячая линия». Любой, кому стало известно о том, что кто-то из его друзей, родных или близких вступил в группу или уже стал участником смертельной игры, может предотвратить трагедию, позвонив в милицию по номеру 0 800 22 800. Телефон «горячей линии» МВД ПМР бесплатный, работает круглосуточно. Конфиденциальность гарантирована!

Олег Федоров.

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