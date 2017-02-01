ПИСЬМО ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Акция пришлась по душе многим приднестровцам, особенно молодым читателям.

Они делятся сокровенными мыслями, впечатлениями и чувствами, ищут ответ на вопрос, что такое любовь. Письма, письма… Они не перестают поступать в редакцию. С некоторыми из них мы вас и знакомим.

Счастливые

«…Многие люди, говоря о любви, вспоминают родителей, любимого человека. У каждого из нас свои понятия о любви, уважении, преданности. Не пытайтесь их объяснить, ведь это не приведет вас к определенному выводу. Это очень трудно.

Любовь повсюду. Она и во взгляде, и в поступке… Из детства мне запомнились почему-то соседские дом и двор и хозяева – женщина в голубом сарафане и ее мужчина, муж, высокий, крепкого телосложения брюнет в клетчатой рубашке. Посередине двора на табуретке стоял большой таз, и хозяйка стирала. Она все время оборачивалась к мужу и улыбалась. Почему, не знаю, но улыбка ее была такой солнечной, искренней, что нельзя было этого не заметить. Мужчина был увлечен ремонтом мотоцикла. Его сильные и умелые руки «копались» в моторе, он то и дело вытирал их промасленной тряпкой. И поглядывал на жену, и тоже улыбался. Мне было интересно наблюдать за ними. Но вдруг женщина поймала мой взгляд и, одернув подол сарафана, на какое-то время остановилась и стала серьезной. Но ненадолго, всего на какое-то мгновение. На ее лице снова появилась улыбка, она уже была адресована мне. Я смутилась. Не знаю, сколько времени еще оставалась бы такой, если бы не заревел мотор мотоцикла, и его хозяин снова не глянул в сторону жены, широко улыбаясь. Я убежала, но встречу с этими счастливыми, как показалось мне, людьми объяснить тогда не могла, она мне запомнилась надолго.

… Прошли годы. Я повзрослела и снова приехала к бабушке в гости. Мне опять почему-то хотелось увидеть знакомый дом, ту женщину в голубом сарафане и ее мужчину. И я подошла к дому, как в детстве прислонилась к ветхому палисаднику, вспоминая старую, не забытую идиллию: хозяйка стирает белье, муж ремонтирует мотоцикл. И оба улыбаются друг другу. Но двор мне сразу показался каким-то невеселым, грустным. В этот момент отворилась дверь дома, и на крыльцо выехала инвалидная коляска с тем самым мужчиной, а вслед за ней вышла знакомая женщина. Я тут же спряталась за вишню, мне стало страшно и больно за этих еще вчера счастливых людей. Поняла, что к ним пришла беда, и не сегодня, а раньше, и теперь они живут с ней, борются. Но вот женщина наклонилась к мужу, что-то сказала ему и, прижавшись лицом к его щеке, улыбнулась. Все та же теплая, искренняя улыбка, но все же в ней есть еще какой-то другой штришок, отметила я. И тут же возразила себе: горе и печаль ничего не значат по сравнению с добротой и счастьем, которые в глазах ее светятся, и их не заметить нельзя. Большая любовь остается жить».

ЕЛЕНА ГОЛУБОВА.

с. Кицканы,

Слободзейский район.

Мама

«Мама – человек, который может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не сможет». Как хорошо и правильно кем-то сказано. Мама – самый любимый человек на свете. Без нее наша жизнь не была бы такой прекрасной. Мама дарит нам жизнь, а после заботится, оберегая от всех трудностей и неприятностей. Она всегда готова выслушать, помочь, вовремя дать правильный совет.

Некоторые мои сверстники стесняются разговаривать со своей мамой, думая, что она многое может не понять. Они считают, что так будет лучше. Но на самом деле между нами существует невидимая связь, и стоит ей только нарушиться, как мама сразу это почувствует. Поэтому я хочу дать совет на всю жизнь: больше общайтесь с мамой, делитесь с ней радостями и проблемами, секретничайте. Никто не знает, что будет завтра, может, в один прекрасный день ниточка связи с мамой оборвется, и ее не станет. Вы тогда только поймете, кого и что потеряли навсегда. Вы не сможете ее обнять, поцеловать, не почувствуете тепло ее рук, и, самое главное, вы никогда больше не произнесете это самое прекрасное слово на земле – «МАМА». Цените и берегите матерей!».

ЮЛИЯ ГРЕБЕНЮК.

16 лет, г. Тирасполь.

Реликвия

Каждый дом хранит реликвии. Я думаю, что так, по крайней мере, должно быть. И в нашей семье есть реликвии. Бабушка давно передала маме, еще тогда, когда она была школьницей, письмо ее отца, моего деда. Я знаю его, кажется, наизусть, но в который раз читаю. Очень хочется познакомить с ним других.

«Здравствуйте, милые мои женушка Лида и маленькая Элюська! Вчера просматривал фотографии, которые взял с собой. Долго смотрел на тебя, на тот снимок, когда мы с тобой познакомились. Это было в Полтаве, в 1935 году, во время преддипломной практики. Ты на ней вся такая хорошенькая. Я и подумал: разве я мог не влюбиться тогда в такую девушку?! Многое вспомнил: наше первое свидание, наши волнения, стеснения. Я до последнего не верил, что ты можешь прийти, но ты не обманула. Как я был счастлив! Потом наши встречи продолжились, и я однажды поцеловал тебя. Ты почему-то заплакала и попросила, чтобы я больше так не делал. Но, когда прощались, ты долго не отпускала моей руки и произнесла: «А ты вернешься сюда?». Потом нас мучила разлука, но мы умели верить и ждать. Я снова приехал к тебе, и мы поженились. Родилась Элюська. Какие мы были счастливые! Помнишь, как гладили ее распашонки, ночами поочередно не спали, когда у малышки резались зубки…Если бы ты знала, как меня тянет к вам, как хочется быть рядом с вами.

Вчера с одним молодым офицером был в патруле. В зале ожидания вокзала видел группу детишек, которые вместе с двумя женщинами, по всей вероятности, воспитательницами, готовились к отправке. Наш город становился прифронтовым, и население его старались быстро эвакуировать. Дети эти были детдомовцами, все в одинаковой одежке и во многом похожие друг на друга. Мне захотелось сделать им что-то приятное, и я побежал в буфет купить конфеты. Ругаю себя, замешкался и чуть не опоздал к поезду. Конфеты раздавал детям уже на перроне, когда они один за одним поднимались в вагон. И вдруг одна девочка, расталкивая своих, направилась ко мне со словами: «Дядя, а вы не видели моего папу?». Я еле сдержал слезу. Мне так захотелось увидеть Элюську, взять на руки и расцеловать…».

На этом письмо обрывалось. Чувствовалось, что в нем должна была быть еще одна страница, но увы. Наверное, потерялась, ведь столько времени прошло. Мама, когда я была маленькой, просила меня дописать письмо так, как бы хотелось. И я, тогда пятиклассница, домысливала, что дед вернулся с войны живым и невредимым, весь в орденах и медалях, и жили они с бабушкой еще долго и очень счастливо. Я этого очень хотела, хотя знала, что дед мой погиб через неделю после того, как отправил это письмо, письмо своей любви.

ЯНА КИСЕЛЕВА.

г. Тирасполь.

Ожидание

«Жизнь – череда случайных встреч и неслучайных расставаний. Что каждый из нас по сути знает о любви?

Любовь – одна из самых прекрасных и необъяснимых форм счастья, способная вознести к небесам или разбить о землю. Она может настигнуть нас в самый неожиданный момент. Человек способен влюбиться в 13,20,50…лет. Но главное – сохранить любовь.

Но она приходит не всегда. Наша жизнь похожа на автобусную остановку. Ты ждешь свой автобус, а он все не приезжает. Вот и проводишь всю свою жизнь в ожидании. Если вам посчастливилось встретить того, кто наполняет жизнь смыслом, берегите его и никому не одалживайте и не отдавайте.

АЛИНА РЕПИДА.

учащаяся СШ №12, г. Тирасполь.