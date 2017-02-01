РЕЦЕПТЫ, ПРОВЕРЕННЫЕ ГОДАМИ

Мы продолжаем «гастрономические путешествия» по поваренной книге Е. Малоховской. Сегодня наш проводник в мир кулинарии, заместитель директора техникума коммерции Марина Агаки, подобрала легкое и необычное меню…

Итак, на первое – нежный и ароматный суп-пюре из гороха, вкусные рыбные котлеты – на второе, а на десерт – запеченная гурьевская каша.

Супъ пюре изъ гороха

Взять 200 граммов желтого сушеного гороха (лучше колотого, чтобы быстрее разварился), холодной воды – 1 литр, кусок говядины весом 200-300 г, (можно для аромата добавить ветчины 200 г), 1-2 луковицы. Варить всё на медленном огне. Когда горох разварится, протереть его через сито, прокипятить, добавить ложку сливочного масла и подавать на стол с гренками из белого хлеба, кусочками мяса и ветчины. Можно горох варить и отдельно от бульона, а чтобы он быстрее приготовился, нужно понемногу вливать в него холодную воду. Когда же горох сварится, развести его бульоном и протереть через сито.

Котлеты изъ рыбы

Взять 1,2-1,5 кг щуки (подойдет карп, толстолобик). Очистить от костей, удалить кожицу, филе мелко порубить, посолить и по вкусу поперчить. Обжарить на масле немного рубленого лука; когда остынет, смешать его с измельченной рыбой и размоченной в молоке булкой. Всё хорошо перемешать, добавить 2 яйца, вновь вымешать и формовать котлеты. Обвалять их в муке, затем смочить в яйце, обсыпать сухарями и жарить в масле. Подавать с соусом.

Гурьевская каша

Взять 450 г манной крупы и 4 стакана молока высокой жирности. Сварить вязкую манную кашу, добавить полстакана сахара, 200 г толченого ореха, ванилин по вкусу, всё размешать, охладить, добавить 2 яйца, уложить в форму для запекания, предварительно смазав её сливочным маслом и посыпав сухарями. Поместить кашу в духовку, разогретую до 220 градусов, и запекать до образования румяной корочки. Подавать можно с вареньем, медом, сладким киселем.

Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!