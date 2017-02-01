Грушка – село, центр Грушковского сельсовета Каменского района.

Первое упоминание о нем относится к началу ХVIII века, когда князем Любомирским было выдано разрешение на пользование церковными землями. В разные времена Грушка принадлежала владельцам преимущественно православного происхождения: княжне Гике, надворному советнику Лобкову, князю Оболенскому…

В декабре 1929 года в селе был создан первый колхоз. Люди трудились с энтузиазмом, позже знатному виноградарю Авксентию Дмитриевичу Качуровскому присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

Село расположено в северо-западной части района, вдоль шоссе Рыбница-Ямполь (Винницкая область Украины), граничит с Молдовой и Украиной. Село лежит на лесных террасах в пойме Днестра. Через центральную его часть протекает днестровский приток Грушка. Склоны реки поросли черешчатым дубом, сосной, черемухой…

Грушка – многонациональное село, и все же в нем больше проживает молдаван (57%), украинцев – 37%. Население составляет 1, 2 тыс. человек.

Во время агрессии Молдовы против ПМР все село встало на защиту своей малой родины. 37 грушковцев удостоены звания участников по защите Приднестровья.

Село газифицировано, есть школа, детсад, Дом культуры, библиотека, отделение связи и филиал Сбербанка, фельдшерско-акушерский пункт… Из Грушки до райцентра регулярно ходит микроавтобус navigate to this web-site. Жители пользуются телефонной связью, Интернетом, смотрят телевизионные передачи.