СОВЕТЫ ДОКТОРА

Сахарный диабет – опасное заболевание современности. Всемирная организация здравоохранения назвала его неинфекционной эпидемией ХХI века. Ученые прогнозируют, что уже через 10 лет число пациентов с таким диагнозом удвоится.

К сожалению, заболеть им может каждый из нас. Как обезопасить себя и снизить риск заболевания сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог столичной поликлиники № 3 Анна Олеговна Черняк.

Контроль веса – задача №1 для профилактики диабета. Лишний вес увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го (малосимптомного) типа в семь раз. Движение. Более активная работа мышц улучшает их способность использовать инсулин и поглощать глюкозу. Бесконечные до седьмого пота тренировки не нужны. Ежедневная ходьба в течение получаса снижает риск развития сахарного диабета 2-го типа на 30 процентов. Питание. Выбирайте продукты из цельного зерна. Отруби и клетчатка препятствуют переработке крахмала в глюкозу, что и приводит к более медленному увеличению уровня сахара и инсулина в крови. Включите в свой рацион питания мясо кролика. В нем содержится никотиновая кислота, которая расширяет кровеносные сосуды, тем самым облегчая доступ инсулина к тканям и клеткам. Миндаль. Содержит магний, регулирующий углеводный обмен. Селедка. В ней имеется селен. А при его дефиците снижается активность поджелудочной железы, что провоцирует появление диабета. Грецкие орехи. Обогащают организм йодом. Печень. В ней содержится витамин В1, который улучшает переработку глюкозы внутри клеток. Скумбрия – это просто кладовая Омега3 жирных кислот. Они значительно улучшают состояние сосудов. Овсяная каша. В ней есть марганец, который способствует регуляции содержания сахара в крови и совершенно не заменим для производства естественного инсулина. Болгарский перец. Он дает нашему организму биофлавониды, которые расширяют кровеносные сосуды, и инсулин легче попадает ко всем тканям. Говяжье сердце. Содержит хром, который увеличивает количество рецепторов инсулина в мышечной ткани, и организму требуется меньше инсулина. Мясо курицы и индейки.

Постарайтесь минимизировать потребление белого хлеба, белого риса, картофеля, сдобной выпечки, сладких напитков, жареных продуктов, фастфудов. Также бросайте курить и злоупотреблять алкоголем. Будьте здоровы!