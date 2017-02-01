КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ТРУДОУСТРОЙСТВА?

Каждый рассчитывает найти работу по специальности, получать достойную заработную плату и видеть перспективу карьерного роста.

В советские времена вопрос о всеобщем трудоустройстве являлся приоритетным. Особую заботу государство оказывало молодым специалистам – выпускникам высших и средних технических учебных заведений.

Как государство добивалось выполнения этой задачи? Обязывало, с одной стороны, людей трудоустраиваться (вспомним борьбу с тунеядством), а с другой, предприятия принимать их на работу.

Сейчас, в условиях рыночной экономики, многие процессы протекают по-иному.

В конце января в Слободзейском политехническом техникуме на торжественном собрании, в присутствии родителей, 87 выпускникам были вручены дипломы об окончании учебного заведения. Однако торжественность момента омрачала тревога о том, куда они пойдут работать?

Вспоминают, что в 2016 году техникум выпустил 111 студентов, из них 56 не трудоустроены, при этом 46 выпускников призваны в армию.

Тяжело наблюдать, как Виктор Орзул, руководитель Слободзейского политехнического техникума, его заместитель по учебной работе Людмила Добровольская с грустью переживают, что их талантливые выпускники не могут трудоустроиться. Даже несмотря на то, что заключены договоры о сотрудничестве со многими организациями по производственной практике и возможному партнерству в дальнейшем, продолжается поиск социальных партнёров, проводится постоянная работа с центром занятости населения по изучению рынка труда.

Но проблема трудоустройства не решается. Необходимо заинтересовать работодателя принимать на работу молодых специалистов. Как? По моему мнению, можно было бы освободить от оплаты подоходного и единого социального налогов молодого специалиста. Для индивидуальных предпринимателей выдавать патент молодому специалисту без оплаты в течение трех лет, а юношам, отслужившим в армии, эти же льготы сохранить после армейской службы. Возможно, необходимо предусмотреть и иные преференции работодателям, принимающим на работу молодых людей. Например, при рассмотрении тендера на получение государственных заказов учитывать факт их трудоустройства на предприятие. Возможно также предусмотреть выдачу кредитов с льготной процентной ставкой.

Вынужденные потери государственного бюджета с лихвой окупятся решением острой социальной проблемы нашего общества.

Думаю, заинтересованные министерства и ведомства и все неравнодушные могут обсудить пути решения этой проблемы.

Ирина Шкода,

студентка ПГУ им. Т. Шевченко.