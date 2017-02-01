Готовность к сотрудничеству

На площадке министерства здравоохранения состоялась встреча с портфолио- менеджером Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией Цовинар Саканян.

В мероприятии приняли участие врио первого заместителя Председателя Правительства Алевтина Слинченко, министр здравоохранения Андрей Гуранда, координатор ЮНЭЙДС в Молдове Светлана Плэмэдялэ, представители исполнительных органов власти, приднестровского медицинского сообщества. На встрече обсудили этапы и обязательства составления новой заявки грантов Глобального фонда, а также вопросы финансирования. Приветствуя приднестровских коллег, иностранная делегация поблагодарила за теплый прием.

«Разрешите мне поздравить Приднестровье со всеми успехами, которые были достигнуты. Мы считаем, то, что сделано в контексте Приднестровья, – это просто героизм, и я хотела бы поблагодарить коллег. Мы будем продолжать работать в этом направлении», – сказала Цовинар Саканян.

В своем выступлении представители международных организаций отметили, что готовы к сотрудничеству и предоставлению технической помощи республике.

В свою очередь, приднестровская сторона выразила надежду на дальнейшее развитие конструктивных отношений с ЮНЭЙДС и Глобальным фондом по борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом.

Отметим, что Глобальный фонд оказывает грантовую помощь и поддержку Приднестровью с 2003 года. С 2015 по 2017 годы организацией было инвестировано в сферу здравоохранения 5 млн 444 тыс. евро.