ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ И ЗАЩИЩАТЬСЯ

В 2016 году в органы прокуратуры ПМР с жалобами и заявлениями обратились более 5 с половиной тысяч человек.

Почти 5 тысяч жителей республики побывали на личном приеме. В целом прокурорские работники выявили более 4 тысяч различных случаев нарушения закона.

Как отмечалось на ежегодной коллегии прокуратуры, которая прошла в конце минувшей недели, люди по-прежнему часто жалуются на нарушения своих трудовых прав. Самой чувствительной здесь является проблема невыплаты заработной платы в срок.

По словам заместителя прокурора ПМР Валерия Стародуба, в республике есть предприятия, где такая проблема стала хронической. «Это предприятия, работающие неритмично, остановившие производство или же признанные банкротами и находящиеся в процессе ликвидации. С банкротов взыскать долги трудно, даже посредством продажи их имущества», – констатировал заместитель прокурора.

По-прежнему есть и факты нарушения прав работников на пенсионное обеспечение – когда работодатели теряют или уничтожают документы, подтверждающие трудовой стаж, или не платят взносы в Единый государственный фонд социального страхования.

Как рассказал Валерий Стародуб, в прошлом году в прокуратуру также не раз поступали жалобы от пенсионеров, получающих российские пенсии, на то, что Сбербанк отказывался выдавать им эти пенсии в рублях РФ. Много обращений было и по поводу международных денежных переводов. «Эксимбанк», например, выдавал только 70% от суммы перевода в валюте, а остальные 30% – в приднестровских рублях. Хотя, как обнаружила прокуратура в ходе проверки, у него было достаточно средств, чтобы выплачивать переводы полностью в валюте.

«Было также установлено, что Приднестровский республиканский банк, призванный обеспечить стабильность банковской системы, защиту интересов вкладчиков и кредиторов, допустил неуправляемость валютного риска отдельно взятыми коммерческими банками на протяжении долгого периода. Это, по сути, стало причиной банковского кризиса и дестабилизации ситуации на валютном рынке», – отметил заместитель прокурора.

По его словам, некоторые коммерческие банки и кредитные организации, имея валютные резервы, не пополняли свои обменные кассы наличной иностранной валютой. А руководство Центробанка, вместо того, чтобы полностью устранить нарушения, предпочло вступить по этому поводу в письменную полемику, сказал Валерий Стародуб.

В прошлом году прокуратура вела активную работу и по исправлению судебных ошибок. Как отметил первый заместитель прокурора ПМР Александр Трояновский, из 20 представлений, направленных в порядке надзора, было удовлетворено 14, и в 9 случаях приговоры были либо отменены либо в них вносились изменения.

Рассматривались жалобы по вопросам уголовного судопроизводства, а также о соблюдении законности при исполнении уголовных наказаний. В местах лишения свободы за прошлый год была проведена 301 проверка, рассказал Александр Трояновский.

Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий призвал обеспечить сотрудникам прокуратуры необходимые условия для изучения уголовных дел. Сейчас это, по его словам, делается не всегда.

Также он подчеркнул, что сведения о работе государственных органов должны быть открытыми и доступными.

«Вспомните эти повсеместные грифы «секретно», «для служебного пользования» и тому подобное, имевшие место в предыдущие годы. Думаю, наша задача – кардинально изменить ситуацию. Негоже нам в XXI веке создавать какую-то завесу тайны и не давать людям той информации, в которой они нуждаются», – сказал Анатолий Гурецкий.

Председатель Верховного Совета Александр Щерба, подводя своеобразный итог коллегии, отметил, что все законные требования людей, их права и свободы должны соблюдаться и защищаться. «Когда мы будем исходить из этого, всё встанет на свои места», – подчеркнул спикер парламента, напомнив, что у прокуратуры есть такой важный инструмент, как право законодательной инициативы.

Сергей Гришин.