ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРИДНЕСТРОВЬЕМ И «ГАЗПРОМОМ» НЕ ПРЕТЕРПЯТ ИЗМЕНЕНИЙ

Новости из Приднестровья не так часто попадают на ленты иностранных информационных агентств. На прошлой неделе таковых было два – первая за четыре месяца встреча представителей по политическим вопросам сторон в молдо-приднестровском урегулировании (о ней наша газета уже сообщала) и визит в приднестровскую столицу заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева.

В пятницу в Доме официальных приёмов состоялась его встреча с Президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, на которой также присутствовали первый глава нашего государства Игорь Смирнов, Председатель Верховного Совета Александр Щерба, министр экономического развития Сергей Оболоник, руководитель министерства промышленности и регионального развития Николай Глига и глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. Как отметил Валерий Голубев, его визит был назначен на февраль потому, что в «Газпроме» решили дождаться окончательного формирования органов госвласти после декабрьских президентских выборов.

В самом начале встречи Вадим Красносельский обрисовал ситуацию, в которой находится Приднестровская Молдавская Республика, отметив при этом, что наше государство уже более 26 лет живёт в условиях непризнанности и экономического давления со стороны соседей. «Нам несладко, но народ понимает данность сегодняшнего дня. Мы являемся заложниками геополитической катастрофы под названием «развал Советского Союза» и продолжаем находиться в тех же условиях…

Я как Президент Приднестровья заинтересован, чтобы Приднестровская Молдавская Республика была самодостаточна с точки зрения энергетики и независима. Это главный принцип, остальное – вопрос техники… Я не раз говорил и еще повторю: и друзья, и враги считают Приднестровье частью Русского мира. Так и есть. У нас общая вера, мораль, ценности. Поэтому и отношение Российской Федерации к Приднестровью должно складываться, исходя из этого принципа, как к части Русского мира. Выстраивая энергетическую модель взаимоотношений, мы должны четко это понимать», – подчеркнул Вадим Красносельский.

Основными вопросами, которые обсуждались во время встречи, были условия поставки российского газа в нашу республику, а также транзит «голубого топлива» через Приднестровье за рубеж.

«Что касается работы механизма и системы в целом, то я приверженец неломки старого, пока нет нового. Это мой принцип. Мы выступаем за сохранение старой модели. И прежде чем говорить о реформировании, надо эту модель четко представлять и понимать, что за этим последует. Ставить себя в зависимость от соседей недопустимо. Не потому, что кто-то плохой, а кто-то – хороший, а потому, что все меняется. Никто не мог три года назад предположить, что в соседнем государстве начнется война, будут гибнуть люди. А это есть. Что будет еще через три года, нам неведомо. Поэтому мы должны себя обезопасить. Те планы и предложения, которые, может быть, звучали три года назад, в условиях складывающихся реалий, уже могут быть неуместны», – отметил, касаясь сотрудничества с Россией в энергетической сфере, Вадим Красносельский. С этой точкой зрения согласился и Валерий Голубев, заявивший, что «Газпром» не собирается ничего менять во взаимоотношениях с Приднестровьем. «Я скажу сразу, что позиция российского государства по отношению к Приднестровью не претерпевает никаких изменений. Наши дружеские отношения были, есть и сохранятся на долгое время, несмотря на происходящие изменения в европейском, мировом пространстве», – сказал по этому поводу зампред правления «Газпрома».

Затрагивая тему транзита российского газа по территории Приднестровья, Валерий Голубев отметил работу ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье». «Они выполняют свои функции, обеспечивая транзит газа. 18,5 миллиарда кубометров, которые идут на Балканы, – это серьезная составляющая экономической деятельности «Газпрома». Речь идет о взаимоотношениях со всем южным крылом Европы. И в этой связи мы благодарны людям, которые обеспечивают эту работу. Немаловажно для нас и устойчивое обеспечение энергетикой Приднестровья», – сказал Валерий Голубев.

Во время визита в Приднестровье делегация «Газпрома» также посетила когенерационную электростанцию «Тиротекс-Энерго» и осетровый комплекс «Акватир».

Кирилл Нефёдов.