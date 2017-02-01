На повестке – вопросы транспортного сообщения

Очередное заседание профильных специалистов в области автомобильного транспорта состоялось в офисе миссии ОБСЕ в городе Кишиневе.

В рамках заседания его участники обсудили проблемы, связанные с получением приднестровскими водителями, осуществляющими международные пассажирские перевозки, сертификатов профессиональной компетенции. Наряду с этим внимание было уделено отдельным аспектам функционирования маршрутной сети между Приднестровьем и Молдовой.

Также стороны продолжили обсуждение основополагающего вопроса – участия транспортных средств, зарегистрированных в Приднестровье, в международном дорожном движении. Было подтверждено намерение обеих сторон двигаться в направлении нахождения устойчивого компромисса в данной сфере, достижение которого позволило бы урегулировать иные вопросы в транспортной области, включая открытие моста через реку Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй.

Обсуждение данных и иных актуальных вопросов будет продолжено в ходе следующего заседания профильных групп в Тирасполе.