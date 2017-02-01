СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

В Приднестровье не утихают споры по поводу тактики ведения переговоров с РМ. Меж тем, приднестровская дипломатия всегда будет следовать необходимости урегулировать во взаимоотношениях с Молдовой неразрешённые вопросы, которые затрагивают жизнь обычных людей. «Тактика «малых шагов» – тактика «малых конкретных действий», которую посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Николаевич Губарев (представляет Россию в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию в формате «5+2». – Прим.) и заместитель министра иностранных дел России Григорий Борисович Карасин называли по-своему, а наши международные партнёры – по-другому.

Но, как её ни назови, речь идёт о тактике решения конкретных вопросов, которые имеют социально-гуманитарное значение… Мы уже решаем многие из них, а многие другие могут быть решены достаточно просто, при наличии желания наших молдавских партнёров», – подчеркнул в четверг во время брифинга для журналистов министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. При этом он особо отметил, что эти вопросы лишены политического контекста, хотя как раз молдавская сторона пытается некоторые из них политизировать. «Есть экспертная оценка наших международных партнёров по поводу апостилирования дипломов (апостиль – специальный штамп на документах об образовании для их признания за рубежом. – Прим. ред.), – сказал в этой связи министр иностранных дел Приднестровья. – Я считаю, что этот вопрос является достаточно позорной страницей в отношениях между Приднестровьем и Молдовой, потому что молдавская сторона под абсолютно надуманными предлогами блокирует решение этого гуманитарно-образовательного вопроса, чтобы диплом позволял выпускникам наших вузов либо продолжать образование за пределами ПМР, в том числе, к примеру, в странах Европейского союза, либо получить работу там. Это универсальные механизмы, которые действуют во всём мире, но наши молдавские коллеги придумали, что их не устраивает название приднестровского университета. Мы же считаем, что решение этого вопроса возможно, но никто не будет в угоду желанию молдавской стороны менять название вуза».

Что же касается стратегии во внешней политике Приднестровья, то Виталий Игнатьев заявил в беседе с журналистами: «Никакая тактика не может быть успешной в отсутствие стратегии. Здесь, я полагаю, у Приднестровья всё в порядке. Стратегия базируется на Конституции. Во-вторых, у нас есть Концепция внешней политики, где прописаны и приоритеты, и цели, и задачи. Наконец, у нас есть воля народа, которая была выражена на референдуме 2006 года. Всё это в целом – основа внешнеполитического курса страны. Мы уже давно определились, что выступаем за независимость и последующее свободное присоединение к России». Согласно Конституции, Приднестровская Молдавская Республика является суверенным государством. Основным же приоритетом в Концепции внешней политики является евразийский вектор развития ПМР.

Прошлый год, по словам Виталия Игнатьева, особенно его вторая половина, были, по вине молдавской стороны, малопродуктивными в диалоге между Тирасполем и Кишинёвом. В своих публикациях на тему переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию мы неоднократно уже рассказывали, что есть протокол, подписанный участниками встречи в формате «5+2», прошедшей в Берлине 2-3 июня прошлого года. Стороны тогда обязались решить в кратчайшие сроки ряд животрепещущих вопросов, но они так и остались до сих пор в повестке дня встреч на разном уровне молдавских и приднестровских представителей. Кстати, проблематика апостилирования дипломов тоже из Берлинского протокола. По многим из вопросов приднестровская сторона, когда напрямую, а когда через других участников переговорного процесса, пыталась донести до Кишинёва свои предложения, но… «Не ко всем предложениям приднестровской стороны молдавские эксперты подходят внимательно, – сказал руководитель дипломатического ведомства Приднестровья. – Не все они анализируются. Поэтому считаю, что в прошлом году работа не носила содержательного характера – не на все наши предложения мы получали контрпредложения либо попытки улучшить конфигурацию конечного решения. Этого мы не видели. Мы надеемся получить это в текущем году». Виталий Игнатьев в этом контексте добавил: «Наши предложения актуальны на столе переговоров до тех пор, пока не появляются какие-то альтернативы. Никаких серьёзных альтернатив мы не видели ни по одному из направлений. Вариант просто не работать не может расцениваться как альтернатива… Если мы увидим, что наши инициативы прорабатываются или вносятся встречные предложения, то мы будем этому только рады».

Недавно, как уже сообщала наша газета, в тираспольском офисе ОБСЕ состоялась первая с октября прошлого года встреча политических представителей Тирасполя и Кишинёва – министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева и вице-премьера Молдовы Георгия Бэлана. Примечательно, что молдавская сторона согласилась с необходимостью скорейшего разрешения проблем первой очереди. Вместе с тем, после встречи со своим приднестровским коллегой Георгий Бэлан заявил о скорой встрече в формате «5+2». По мнению же Виталия Игнатьева, проводить «встречу ради встречи» не стоит. «Прогнозы, особенно в переговорах, – дело неблагодарное… Задача политических представителей не прогнозировать какие-то даты, а конкретно работать, вырабатывать пакеты решений, которые позволят нам проводить содержательные встречи. Поэтому я исхожу из того, что как быстро мы сможем договориться с господином Бэланом хотя бы по части вопросов, которые мы обсудили на позавчерашней встрече, так скоро у нас будут основания для проведения заседания на уровне «Постоянного совещания…» (переговорный формат «5+2». – Прим.). Решение принимается коллегиально. Мы нацелены на максимально скорейшее проведение встречи», – сказал по этому поводу министр иностранных дел Приднестровья. Виталий Игнатьев особо подчеркнул при этом: «Будем ориентироваться на конкретные результаты. Мы договорились с господином Бэланом провести ещё ряд встреч, и тогда нам будет ясно и понятно, можем ли мы предлагать проведение заседания в формате «Постоянного совещания…» в ближайшее время».

Ближайшая встреча Виталия Игнатьева с Георгием Бэланом должна пройти в Кишинёве на следующей неделе. Насколько она будет продуктивна и приблизит ли она поездку в Вену на встречу в формате «5+2», загадывать не будем. Как было сказано выше, очень многое зависит от позиции молдавской стороны.

Александр Никитин.